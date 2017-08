Sylt Sailing Week : Internationale Katamaran-Elite auf Sylt

vergrößern 1 von 1 Foto: Hannemann 1 von 1

Die Sylt Sailing Week, gewachsen aus einer langen Tradition erfolgreich durchgeführter Regatten des Veranstalters ProSail Sail Events, wird ab morgen wieder zehn Tage lang das Publikum am Brandenburger Strand in seinen Bann ziehen.

Seit 1998 gibt es auf der Insel Hobie 16-Veranstaltungen, immer mit Beteiligung des Sylter Urgesteins Willy Trautmann, der zusammen mit seinem Geschäftspartner und Freund Detlef Mohr, selbst zwölffacher Europameister der Klasse der Hobie 16, die Fäden in der Hand hält. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum, eine besondere Zahl für Jens Hannemann, Sprecher der Veranstaltung: „Es gibt keine vergleichbare Tour in Deutschland oder in unseren Nachbarländern, die diese Kontinuität aufzuweisen hat“.

Das Publikum erwartet ein hochkarätiges Sportprogramm auf dem Wasser, gepaart mit vielen Aktivitäten an Land. Darunter das tägliche Segeln am Segelsimulator, Live Moderation aller Regatten und jede Menge kulinarischer Spezialitäten auf der Eventmeile und den legendären After Sail Partys.

Am morgigen Freitag beginnt die Sylt Sailing Week mit dem Final Race. Ein Highlight in jeder Regatta-Saison in Deutschland, kommen doch hier in Westerland die besten Hobie 16 Segler nach ihren Stopps der Super Sail Tour in Grömitz, Scharbeutz und Kellenhusen zum letzten großen Rennen zusammen. Und für die Fahrer ist es nirgends wie in Westerland, wo schon ein wenig Westwind zusammen mit der Tide eine Brandung aufbauen kann, die von den beteiligten Seglern alles abverlangt.

Ein wichtiger Teil der Sylt Sailing Week ist außerdem das „Sansibar Race“. Die etwa zehn Seemeilen lange Regatta ist eine Hobie 16 Regatta für Partner und Sponsoren der Sylt Sailing Week, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung kaum noch möglich wäre. Gesegelt wird mit den besten Steuerleuten eine Hin- und eine Rückregatta zur Sansibar nach Rantum. Am Dienstagvormittag laden die Organisatoren dann zu den „Sylt Tourist Open“ ein. Sechs Plätze an der Vorschot zusammen mit einem Top-Segler auf dem Hobie 16. Vier Plätze werden über Sylt Marketing vergeben, zwei Plätze sind über die Flensburger Brauerei verlost worden. „Ein Tag auf dem Wasser, den die Segler nicht vergessen werden,“ sagt Detlef Mohr. „Wir erhalten noch Jahre danach E-Mails von den Teilnehmern, die von diesem einmaligen Erlebnis erzählen.“

Im zweiten Teil der Sylt Sailing Week starten dann die besten Hobie 16-Segler der Welt im Hobie World Cat. Die manchmal raue und spektakuläre Brandung der Nordsee ist für viele Teams nicht alltäglich und verlangt allerhöchstes Können. Teams aus aller Welt werden anhand ihrer nationalen und internationalen Platzierungen ausgewählt und eingeladen. Das Feld der acht Teams ist gespickt mit Weltmeistern, Kontinental- und Landesmeistern aus Brasilien, USA, Australien, Frankreich, Dänemark, Deutschland, Südafrika und Kanada. Neben den spektakulären täglichen Regatten, deren Ziel oft ein Buzzer am Strand ist, ist einer der Höhepunkte die ultimative Hobie 16 Speed Challenge. Ein 380 Meter langes Hochgeschwindigkeitsrennen, parallel zum Strand und in unmittelbarer Nähe zu den Besuchern. Gestartet wird einzeln innerhalb eines Zeitfensters und das Können und die beste Kondition sowie ein optimaler Segeltrimm entscheidet über den schnellsten Hobie 16 Katamaran.

Das Segelformat sei im höchsten Maße zuschauerfreundlich, sagt der Pressesprecher: „Das Ziel ist, wenn es die Brandung zulässt, ein Buzzer am Strand. Besucher können so in unmittelbarer Nähe erleben, was auf den Katamaranen passiert“.

Jeweils am Sonntag gegen 16 Uhr werden die Sieger des Final Race und am zweiten Sonntag der World Cat Sieger 2017 auf der Bühne im Eventzelt gekürt.





von Julia Nieß

erstellt am 03.Aug.2017 | 04:51 Uhr