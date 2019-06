Inselrundfahrt zum Nulltarif

Daumen raus! Trampen auf Sylt – geht das (noch)? Unser Autor Martin Tschepe hat einen Ausflug in die eigene Vergangenheit unternommen

von ago

07. Juni 2019, 08:46 Uhr

Sylt | Ein strahlend schöner Tag. Sie Sonne lacht vom blauen Himmel. Wie gemacht für dieses Experiment? Abwarten. Ich stehe in Hönum am Ortsausgang und will testen ob das noch klappt wie früher: Ich will trampen. An einem Tag möchte ich per Anhalter von Hörnum bis nach List kommen, dann zurück über Westerland nach Keitum, später weiter bis nach Morsum und schließlich wieder zurück in den Inselsüden. Motto: Daumen raus!

10.45 Uhr, Hörnum. Ein Auto fährt vorbei. Dann das zweite. Aber bereits der dritte Wagen hält an. Ich kann mein Glück kaum fassen. Am Steuer sitzt Jan Hesselberg. Ich steige auf den Beifahrersitz und frage: Warum haben Sie angehalten. Der Mann ist Däne und antwortet: „Du siehst aus, als ob Du es gebrauchen kannst.“ Dänen seien mit allen per Du, sagt er und erzählt dann, dass er Goldschmied sei und zusammen mit seinem Mann, dem Zauberer Thomas van Büren Lenger, in Hörnum lebe. Sie hätten eine schöne Wohnung gekauft, kurz bevor die Immobilienpreise im Ort explodiert seien.

10.51 Uhr, Ankunft in Rantum. Die kurze Stippvisite im Laden des selbstständigen Goldschmieds wird zu einem ganz speziellen Besuch: Jan Hesselberg arbeitet in jenem Gebäude, in dem früher das Fotogeschäft Waak war. Und von den Waaks haben meine Eltern 1969 das kleine Fotogeschäft im Strandweg in Hörnum gekauft, das sie dann mehr als 40 Jahre lang betrieben haben.

Gegen 11 Uhr stehe ich wieder am Straßenrand mitten in Rantum. Die Autos sausen vorbei. Manche Fahrer schauen stier nach vorne, andere schütteln mit dem Kopf oder machen Gesten, die wohl bedeuten sollen: „Ich bleibe im Ort, sorry.“

11.18 Uhr: ein Kleintransporter mit Anhänger stoppt. Am Steuer sitzt der Chef der Firma NF Möbel, seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, wie die meisten Männer und Frauen, die mich an diesem tollen Tag noch mitnehmen werden. Er transportiert Möbel, auf der Insel sowie kreuz und quer durch die halbe Republik. Am Vortag habe er eine Fuhre aus Bonn geholt, „später fahre ich nach Hannover“. Vorher liefert mein Chauffeur noch ein Sofa in die Bismarckstraße in Westerland. Dort verabschiede ich mich.

11.25 Uhr in Westerland. Ich bin viel früher dran als erwartet, mit dem Bus wäre ich kaum schneller gewesen. Zeit für einen kleinen Ausflug in die Fußgängerzone inklusive Blick in Richtung Strand. Ein kurzer Fußmarsch zum Ortsausgang. Ich stehe keine fünf Minuten und schon hält eine Frau, geschätzt 40 Jahre alt. Auf Nachfrage, warum sie mich denn mitnehme, sagt sie diese schönen Worte: „Sie sehen nett aus.“ Danke fürs Kompliment. Dann erzählt meine Fahrerin, dass sie aus Bautzen stamme, seit rund 20 Jahren auf Sylt lebe und ein keines Hotel führe.

11.50 Uhr, Ankunft in Wenningstedt. Ich steh an eine Bushaltestelle mitten im Ort. Und nichts geht. Ungezählte Autos fahren vorbei. Eine ältere Dame wünscht mir „alles Gute“. Vermutlich der falsche Standort fürs Trampen.

Früher bin ich oft getrampt. Lange her. Schon als Knirps von nicht mal zehn Jahren auf Sylt. Zusammen mit einem Kumpel und dem jüngeren Bruder. Wir sind meistens mitgenommen worden. Von Hörnum bis nach Westerland und wieder zurück. Vermutlich hatten sich die Autofahrer damals gedacht: anhalten – bevor irgendein Hallodri diese Kinder einlädt.

Einen Boom erlebte das Trampen in den Achtzigern. Und ich war dabei. Am Abend in die Disco und in der Nacht wieder zurück. In alle Himmelsrichtungen haben wir uns chauffieren lassen, von Porsche- und von Entenfahrern. Als 17-Jähriger bin ich allein durch Südengland getrampt und im übernächsten Sommer mit der ersten festen Freundin nach Südfrankreich. Nach dem Abitur im tiefsten Winter mit einem Kumpel nach München, im folgenden Sommer von Stuttgart nach Sylt und wieder zurück. Hat meistens ganz prima geklappt.

Gut 30 Jahre später stehe ich also mitten in Wenningstedt und halte den Daumen raus. Das wird hier nix, ich habe eine halbe Stunde vertrödelt. Wenig später stehe ich am Kreisverkehr an der Hauptstraße in Richtung Norden - und siehe da: im Nu hält eine älterer VW-Bus. Zwei junge Frauen nehmen mich mit bis nach Kampen, wo sie im Service einer Gaststätte in der Whiskey-Meile arbeiten.

12.30 Uhr, Bushaltestelle Kampen-Mitte. Nach kaum einer Minute hält Jan. Der 51-Jährige erzählt und erzählt. Dass er gelernter Kaufmann sei und Programmierer. Wegen einer Krankheit habe er sich aber entschieden, auf Sylt als Lastwagenfahrer zu arbeiten. Jan ist mit seinem Transporter auf dem Weg nach List, noch ein Stopp bei der Apotheke, dann geht’s mit der Fähre zurück aufs Festland. Er sei früh am Morgen nach Sylt gekommen und habe demnächst Feierabend.

12.40 Uhr, Ankunft in List. Bis dato haben mich nur Insulaner mitgenommen oder Leute die auf Sylt arbeiten, keine Urlauber. Es ist noch keine zwei Stunden her, dass ich in Hörnum gestartet bin. Cool. Ich hab also Zeit für einen kurzen Fußmarsch zum Hafen inklusive Fischbrötchen essen. Gegen 13 Uhr stehe ich schon wieder am Straßenrand. Die vermutlich schwierigste Etappe nach Morsum steht ja noch an. Wieder geht alles ganz schnell, ein Kleintransporter hält. Der Fahrer ist Raumausstatter, er kommt von einem Kunden und fährt zurück nach Tinnum. Auf Sylt, sagt er, gebe es kaum Tramper. Wenn jemand am Straßenrand stehe, „dann nehme ich den mit“.

Es gibt kaum Fachleute, die sich mit dem Trampen beschäftigen. Die wenigen Untersuchungen könnte man so zusammenfassen: Die PC-Maus hat den Daumen ersetzt. Mitfahrzentralen, bei denen man im Internet für wenig Geld Reisen buchen kann, sind offenbar beliebter als das Trampen. Bla-Bla-Car zum Beispiel. Trampen passt vermutlich nicht mehr ins Lebensgefühl der jungen Leute. Mir indes passt Trampen an diesem schönen Sylter Frühlingstag voll ins Konzept, ich bin ganz begeistert - weil ich nie lange warten muss.

13.15 Uhr, Ankunft in Tinnum. Ich gehe ein paar Meter zu Fuß und stehe bald an einer Bushaltestelle in der Keitumer Landstraße. Nach ein paar Minuten hält ein dicker SUV mit zwei tollen Frauen an Bord. Die Beifahrerin trägt das Haar lang und ein verführerisches Lachen im Gesicht, dann sagte sie: „Wir wollen in die Sansibar.“ Wie schade, die falsche Richtung. „Wir hätten Dich gerne mitgenommen“, sagt die Dame noch und grinst. Und ich wäre saumäßig gerne mitgefahren. Aber es hilft ja nichts, ich will weiter nach Keitum und dann nach Morsum. Adieu ihr Hübschen.

13.27 Uhr, Jan hält an, Jan Stradtmann aus der Nähe von Leipzig. Die Sylter Kunstfreunde haben ihn eingeladen auf die Insel, er plant eine Ausstellung. An diesem Mittag ist der Inselkünstler auf dem Weg zum Keitumer Museum um alte Fotos zu finden. Er nehme oft Tramper mit, speziell auf längeren Strecken sei es doch nett jemanden zum Reden zu haben. Unsere Konversation indes ist leider nur kurz.

13.45 Uhr: Ankunft in Keitum. Ein kurzer Spaziergang durch diesen wunderschönen Ort. Gegen 14 Uhr stehe ich wieder an der Hauptstraße und versuche mein Glück. Nach Morsum fahren nicht so viele Autos. Und trotzdem dauert es kaum fünf Minuten und ein Mann stoppt seinen Golf, nimmt mich mit bis nach Morsum und erzählt. Er arbeite in der Gastronomie, pendele aber nahezu täglich mit dem Zug vom Festland nach Sylt.

Seine Tochter sei schwer behindert, und die medizinische Versorgung auf Sylt sei mies. Deshalb lebe die Familie nicht auf der Insel. An diesem Tag sei er morgens mit dem ersten Zug um 4.42 Uhr gestartet. Wenn er Spätschicht habe, dann komme er bis gegen ein Uhr in der Nacht zurück - vorausgesetzt die Züge fahren planmäßig, was zurzeit meistens der Fall sei.

14.15 Uhr, Ankunft in Morsum. Eine verspätete Mittagspause im Garten des Cafés Ingwersen. Mit Milchkaffe und Torte und mit netten Gesprächen mit Zufallsbekanntschaften. Ein ältere Herr verspricht, dass er mich später mit zurück in Richtung Westerland nehmen werde, falls ich dann noch am Straßenrand stehen sollte. Es kommt anders.

15 Uhr, wieder dauert es kaum fünf Minuten und ein Auto hält. Ein Ehepaar aus Gaggenau in Baden-Württemberg nimmt mich mit. Sie seien erstmals auf Sylt und ganz begeistert von dieser tollen Insel. Eben waren die beiden mit ihrem Hund spazieren in der Heide.

Um 15.25 Uhr steige ich beim Bahnhof in Westerland aus, laufe ein paar Schritte in Richtung Süden, halte meistens während des Gehens ganz lässig den Daumen raus. Ist alles längst Routine.

Gegen 15.40 Uhr stoppt ein Mitarbeiter der Sansibar und nimmt mich mit bis nach Rantum-Nord. Wieder ein paar Schritte zu Fuß, dann trampe ich erneut an einer Bushaltestelle. Längst gelernt, was ich ja eigentlich wusste: Bushaltestellen sind die besten Standorte für Tramper.

15.53 Uhr, nach einigen Minuten stoppen zwei Schwestern, die auf dem Rückweg von Westerland in ihren Heimatort Hörnum sind. Die beiden erzählen vom mitunter etwas beschwerlichen Leben auf der Insel. Es sei nicht so einfach einen passenden Job zu finden. Die ältere arbeitet in einem Geschäft für Tierfutter in Tinnum, die jüngere am Crepes-Stand am Hörnumer Oststrand. Es gebe kaum noch waschechte Sylter, sagen die beiden, auch weil die Immobilien so teuer und viele Mieten unerschwinglich seien.

16.10 Uhr, Ankunft in Hörnum. Trampen auf Sylt, das klappt ja ganz toll! Ob ich als Frau auch allein trampen würde? Keine Ahnung. Ob ich als Frau einen wildfremden Mann, der am Straßenrand steht, mitnehmen würde? So einen wie mich würde ich sicherlich einsteigen lassen ins Auto.





Martin Tschepe ist in der 1970er-Jahren in Hörnum zur Schule gegangen, er arbeitet als Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung.