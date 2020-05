Inselluft statt Großstadtmuff

Seit Montag dürfen Zweitwohnungsbesitzer wieder ihre Domizile auf der Insel beziehen / Wie geht es ihnen jetzt auf Sylt?

Keitum/Archsum/ Braderup | Zweitwohnungsbesitzer feiern ihre Rückkehr auf die Insel: Nach rund sechs Wochen Corona- Zwangspause dürfen Menschen ihre Zweitwohnungen oder Häuser auf Sylt seit Montag wieder beziehen. Das hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Ende vergangener Woche mitgeteilt. Gleich am ersten Tag der Inselöffnung bildeten sich zeitweise lange Schlangen am Autozug in Niebüll.

Unter ihnen auch das Ehepaar Künkler-Gothe aus Bochum, das zu Beginn der Woche zu den ersten gehörte, die auf „ihre Insel“ und in ihr Haus in Archsum zurückkehrten. Zwar genießen sie jetzt die Ruhe „auf dem Land“ beim Fahrradfahren, Walken und Golfen, aber etwas, das für sie sonst zu Syltaufenthalten dazugehört, vermissen sie doch: „Es ist schade, dass wir nicht Essen oder Kaffeetrinken gehen können“, sagt Andrea Gothe.

Als „unheimlich traurig“ habe sie, die seit 1974 regelmäßig in ihrem Haus im Inselosten ist, die lange Sylt-Sperre für Zweitwohnungs- und -hausbesitzer empfunden, die für sie aus medizinischer Sicht aber vollkommen nachvollziehbar gewesen sei. „Wir waren total glücklich, dass wir jetzt endlich rüberkommen können“, sagt sie. Mit Anfeindungen seien sie und ihr Mann Jochen Künkler bisher nicht konfrontiert worden.

Bei Facebook und auch real hatten Menschen von der Insel zuletzt immer wieder Stimmung gegen (vermeintliche) Zweitwohnungsbesitzer gemacht, die sich entgegen der Corona-Maßnahmen auf der Insel aufhalten würden.

Kontakte dieser Art hatte bisher auch das Ehepaar Schulz aus Hamburg nicht. Aber an die relativ leere Insel müssen sie sich noch gewöhnen. „Als wir am Dienstag hier ankamen, da war richtig tote Hose“, sagt die Hamburgerin, die dieses neue Inselszenario offenbar noch nicht richtig begreifen kann.

Seit 15 Jahren sind sie und ihr Mann sogenannte Zweitwohnungsbesitzer in Braderup. Meist kommen sie Anfang April nach Sylt. So richtig wie sonst war die Rückkehr nach der Winterpause in diesem Jahr nicht. „Es war schon komisch, wir treffen beim Spazierengehen fast niemanden. Da ist nichts los.“ Diese Stille habe für sie aber auch ihre positiven Seiten, unter anderem sei die Nachbarwohnung, die sonst viel vermietet ist, jetzt frei. Bis dahin genießt die Hamburgerin die Sonne im Strandkorb auf der Terrasse.

Diese Ruhe, bevor ab dem 18. Mai wieder Urlauber auf die Insel strömen, genießt auch Claudia Peichl. Den einen oder anderen schrägen Blick, zum Beispiel von einer Kassiererin in einem Supermarkt in Wenningstedt, habe es nach ihrer Rückkehr aber gegeben. Langweilig sei ihr, trotz des fehlenden Kultur- und Gastronomie-Angebots, nicht. Sie nutzt die Tage, um mit ihrem Hund spazieren zugehen, „oder ich genieße einfach die Atmosphäre hier in Keitum. Die Luft ist toll und die Natur wunderschön“, sagt die 64-Jährige.

Sie freue sich sehr, dass sie ihr Domizil im Kapitänsdorf endlich wieder beziehen darf. Rund drei Monate pro Jahr verbringt Peichl auf der Insel, manchmal mit ihrem Mann, manchmal allein. Meist komme sie im Herbst sowie im Frühsommer. „In der Sommerferienzeit ist es mir hier zu voll“, sagt sie.

Den Rest des Jahres lebt sie in der Schweiz am Bodensee. Restaurantbesuche brauche sie nicht, um glücklich zu sein: „Ich habe ja eine große Küche und Supermärkte in der Nähe.“ Weil zahlreiche Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar ihre Zweitwohnungen bezogen hatten, hatte der Kreis Nordfriesland deren Nutzung verboten.

Bis Sonntag, 22. März, sollten daher alle Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz auf Sylt angemeldet haben, aus ihren Wohnungen und Häusern abgereist und in ihre Heimatwohnungen- und Häuser zurückgekehrt sein.