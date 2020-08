Lister Schwimmhalle geschlossen : Inselkinder ohne Schwimmausbildung

DLRG, Tinnum 66 und TSV Westerland sind entsetzt über die Schließung der Lister Schwimmhalle.

10. August 2020, 14:38 Uhr

List | Schwimmen zu können ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die der Inselnachwuchs lernen muss. Doch die Ausbildung in der Lister Schwimmhalle musste eine Zwangspause einlegen – zum Leidwesen der beteiligten Sylter Vereine und ihrer Mitglieder.

Normalerweise nehmen 70 Kinder pro Woche an den Anfängerkursen der Sylter Vereine in der Schwimmhalle List teil: von der Wassergewöhnung der Kleinsten bis zu den Trainingsstunden für die Abzeichen der Jugendlichen. 30 Prüfungen für die Rettungsschwimmer werden sonst jährlich in List abgenommen. Aber der Kreis Nordfriesland hat Anfang Juli festgestellt, dass schon seit 2007 keine Betriebsgenehmigung vorliegt (wir berichteten am 13. Juli).

Die Nutzergemeinschaft – bestehend aus der DLRG Sylt, Tinnum 66 und dem TSV Westerland – ist entsetzt über die abrupte Schließung des Bades. „Ein Leuchtturmprojekt ehrenamtlicher Arbeit wird nach 13 Jahren von heute auf morgen beendet“, erklärt Lars Lunk, Vorsitzender der DLRG Sylt fassungslos. Zwischen 250 und 300 Schwimmer im Alter von vier bis über 70 Jahre, nutzen wöchentlich das Becken in List. „Das sind die Feuerwehren, deren Kameraden bei uns trainieren, das sind angehende Sportstudenten, unsere Sylter Rettungsschwimmer, die bei uns ihre Prüfung ablegen, um unsere Gäste an den Stränden zu schützen, das sind unsere älteren Mitbürger, denen das Schwimmen gesundheitlich hilft und natürlich der große Bereich der Nichtschwimmer, Schwimmanfänger und Leistungsschwimmer“, zählt Lars Lunk auf.

Auch für Silke Mielck und ihre Handicap-Sparte vom TSV Westerland ist die Nichtnutzung der Halle „eine Katastrophe“. Wir können nicht einfach so in die Sylter Welle wechseln. Ich könnte nicht mit all meinen Leuten schwimmen gehen und bräuchte im Gegenzug noch mehr Aufsichtspersonen. Und die werde ich nicht bekommen. Zudem wäre ein Schwimmen unserer behinderten Sportler nur im Bewegungsbecken möglich.“

Thorsten Wronna, Spartenleiter der TSV-Schwimmsparte, sieht nicht nur die Ausbildung der Leistungsschwimmer des TSV Westerland (viele Erfolge auf Bezirks- und Landesebene) gefährdet, auch die Zukunft der überaus wichtigen Nichtschwimmriegen, bei denen zurzeit fast 30 Kinder auf der Warteliste für einen Anfängerschwimmkurs stehen, ist mehr als ungewiss.

Claudia Wenzlaff, Spartenleiterin bei Tinnum 66, ist davon überzeugt, dass es ohne die Lister Schwimmhalle ab sofort keine Möglichkeit mehr gibt, den Inselkindern das Schwimmen beizubringen. „Die Lister Halle ist der einzige Ort auf Sylt, an dem unsere Kinder zu günstigen Konditionen regelmäßig unter Aufsicht und mit geschulten Übungsleitern ihre Schwimmbefähigung erlangen können. Die Nichtschwimmer, sowohl Kinder als auch Erwachsene, fühlen sich im Stehbereich sicher und können an ihren Fähigkeiten arbeiten. Sie werden von keinen äußeren Einflüssen gestört und die Regelmäßigkeit garantiert gute Erfolge.“

Zwar hat der neue Eigentümer des Lister Schwimmbades, das Immobilienunternehmen DSK-BIG, vergangenen Dienstag bei einer Infoveranstaltung im Erlebniszentrum Naturgewalten seinen Willen bekräftigt, das Bad nach einer Sanierung wieder zu öffnen. Aber der Start der Sanierung stehe noch nicht fest, heißt es in einer Pressemitteilung der Vereine. Bis dahin würde nur die Sylter Welle mit eingeschränkten Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Doch coronabedingt ist der Schwimmbetrieb im Westerländer Bad auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

An die Gemeinde Sylt ist jetzt ein Dringlichkeitsantrag gestellt worden, den Vereinen das Bewegungsbad und das Sportbecken in der Sylter Welle zur Verfügung zu stellen, so dass die Ausbildung und der Unterricht für die Kinder und Jugendlichen – zumindest in Teilen – fortgeführt werden kann. Eine andere Alternative wäre eine vorübergehende Betriebserlaubnis für das Lister Becken zu bekommen, bis die Sanierungsarbeiten dort beginnen.