Fussball auf Sylt : Inselkicker von Team Sylt kamen richtig in Fahrt

Am Ende stand ein knapper 4:3-Sieg gegen SG LAL II.

02. Dezember 2019, 13:08 Uhr

Sylt | Dem Herbstwetter geschuldet gab es am Wochenende wieder einige Spielausfälle zu verzeichnen. Alle stattfindenden Fußballpartien endeten mehr oder weniger erfolgreich für den Inselverein, teilte Team Sylt mit.

Die 1. Herren konnte nach mehreren Wochen wieder einmal ins Geschehen eingreifen. Die SG LAL II (Leck / Achtrup / Ladelund) war zu Gast auf dem Platz am Flughafen Sylt. Das einzige Spielfeld, welches am Wochenende bespielbar war. Die ersten 30 Minuten verschlief die Elf von Trainer Krzystoph Hoppe komplett – der 0:2-Rückstand zu diesem Zeitpunkt war folgerichtig. Niels Dassler konnte noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2 verkürzen. Nach dem Einschwören auf mehr Konzentration, mehr Laufarbeit, mehr Kampfkraft und einigen kleineren taktischen Umstellungen kamen die Inselkicker so richtig in Fahrt: Innerhalb einer Viertelstunde stellten zwei Mal Kristijan Jordanov und nochmals Niels Dassler auf 4:2. Es lief nun für die Sylter. Weitere klare Chancen blieben liegen, so dass der 3:4-Anschlusstreffer der Gäste zu turbulenten Szenen in den letzten zehn Spielminuten auf beiden Seiten führte. Am Ende stand jedoch der knappe Sieg, wichtige drei Punkte und die Gewissheit für den Coach: „In der Kreisklasse A brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken!“ Das letzte Spiel in 2019: Am kommenden Sonntag ab 14 Uhr gegen Roter Stern Flensburg am Sportzentrum in Tinnum.

Die II. D-Jugend spielte in einem spannenden Match 3:3 gegen den SV Ramstedt. Die Tore zum Remis erzielten zwei Mal Joel Lindemann-Rathjen und Maciej Lukaszewski. Unschön dabei das Verbalverhalten des Ramstedter Trainers gegenüber dem Schiedsrichter Noah Wieberneit, verweigerter Handshake nach Spielende inklusive. Da schlägt das „Vorbild“ der Stars (jedes Wochenende im TV zu „bestaunen“) bis in den Jugendbereich durch – Schade! Das Team überwintert auf Platz 2 der Kreisklassentabelle.

Die E-Junioren von Team Sylt konnten auch im letzten Spiel des Kalenderjahres einen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Wittbek einfahren. Die Tore zum Sieg erzielten Jonas Schneider-Pauly und Ben Rechlin. Als Tabellenzweiter wurde die Quali-Runde zur Kreisliga beendet. Im Frühjahr 2020 geht es dann mit komplett neuer Staffeleinteilung weiter.

Die Kleinsten von Team Sylt, die F-Junioren, mussten gegen körperlich stark überlegene Wiedingharder mit 4:9 die Segel streichen. Verbucht unter „dazugelernt“ geht es für die Kinder wie für alle anderen Juniorenmannschaften in die Hallensaison. Ausnahme: die A-Jugend spielt am kommenden Samstag bei DGF Flensburg. Und will dort die Tabellenführung in der Kreisliga Nord-West erobern und dann bis zum Juni 2020 nicht mehr abgeben.