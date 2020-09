Derbyzeit beim Team Sylt : Inselderby der E-Jugend gewinnt Team Sylt

E-Jugend ging mit einem 5:1 gegen die Inselrivalen vom SC Norddörfer in die Herbstpause.

28. September 2020, 15:47 Uhr

Sylt | Nur wenige Spiele hatten die Fußballer von Team Sylt im Verlauf der Woche zu absolvieren, dafür aber gleich zwei Inselderbys innerhalb kurzer Zeit. Für Spannung war also gesorgt.

Den Anfang machte die E-Jugend der beiden Trainer Rene Scheel und Rene Schneider-Pauli. Kurz vor Beginn der Herbstferien sollte mit einem Erfolgserlebnis der Ferienstart verschönt werden. Und dies gelang den Jungens eindrucksvoll. Von Beginn an setzten die Teamler auf Offensive, ließen die SCN-Kicker nicht aus der eigenen Hälfte. Der Lohn: eine schnelle Zwei-Tore-Führung nach nicht einmal einer Viertelstunde Spielzeit. Erzielt durch Tom Lässig zum 1:0 und durch Lasse Scheel zum 2:0. Noch vor der Pause erzielte Jonas Schneider-Pauly mit dem 3:0 eine gewisse Vorentscheidung vor begeisterten Eltern. Den Anschlusstreffer von Bo Benneter kurz nach Wiederanpfiff konterte Bjarne Schicke umgehend zum 4:1 und Bennet Visser mit dem fünften Tor für das Team Sylt sorgte dann für den verdienten Endstand. „Derbysieger“ dürfen sich die E-Junioren nun nennen. Zumindest bis zum Rückspiel. Das findet dann Ende November statt. Jetzt heißt es für alle Protagonisten: Schöne Herbstferien!

Am Freitagabend dann das Derby zwischen den beiden Herrenteams, über das shz.de bereits am Sonntag ausführlich berichtete. Sowohl Team Sylt als auch der SC Norddörfer waren am ersten Spieltag erfolgreich in die Saison gestartet und dementsprechend optimistisch. Derzeit sind auf Grund des Hygienekozeptes bei Heimspielen von Team Sylt 150 Zuschauer zugelassen. Das Publikum erlebte ein umkämpftes, spielerisch sehenswertes Match, das immer fair blieb – für ein brisantes Derby bemerkenswert.

In der Schlussminute konnte Tom Langmaack einen der am Ende häufigen Konter des SC Norddörfer zum 4:2-Endstand einnetzen. Ein verdienter Sieg der Gäste, welche nach dem Schlusspfiff auch kräftig feierten.

Für Team Sylt I gilt es am kommenden Sonntag in Löwenstedt bei der dortigen „Dritten“, die verlorenen Heimpunkte auswärts neu zu erkämpfen.