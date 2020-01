Inselcircus begeistert Hamburg

Hamburg-Dependance des Inselcircus Mignon in Wenningstedt gelingt Riesen-Erfolg mit einem fantastischen Winterspektakel

Avatar_shz von Anja Werner

06. Januar 2020, 15:11 Uhr

Hamburg/Sylt | Am 5. Januar endete das erste Winterspektakel Norddeutschlands. Mit einem euphorischen Start ist den Machern des Inselcircus Mignon einen Coup geglückt. Der Dreiklang aus Show, Jahrmarkt und hochwertiger Gastronomie hat sich in kürzester Zeit in die Herzen der Familien katapultiert. Parallelen zum Inselcircus geben einen vielversprechenden Ausblick auf den Inselsommer 2020.

Sylter und Syltbesucher werden es auf den ersten Blick erkennen. Das beliebte

Kinderkarussell vom Vorplatz des Inselcircus in Wenningstedt, der alljährlich in der Gemeinde gastiert. Genauso wie die unentbehrlichen Schiffsschaukeln, die Candybar direkt bei Zirkusdirektorin Hannah, die gemütlichen Sitzgruppen der Mignon Cantine und nicht zuletzt sie, die Direktorin Hannah Kliewer, die mit ihrem Team in diesem Winter mitten im Zentrum von Hamburg mit einem Familien-Zirkus-Großprojekt einen beeindruckenden Erfolg erzielt hat.

Die enthusiastische Resonanz von Medien und Besuchern ist überwältigend. „Wir wurden in kürzester Zeit überrannt. Die mediale Aufmerksamkeit und die Mund-zu-Mund-Propaganda hat eine beeindruckende Wirkung gezeigt. Die Besucherzahl und insbesondere deren lange Verweildauer überstieg unsere Erwartungen“, so Hannah Kliewer.

Mit einer Besucherzahl von knapp 30.000 findet die erste Saison des Winterspektakels am kommenden Sonntag ihren Abschluss.

Das 9000 Quadratmeter große Pop-up-Areal „Kuppel Hamburg“ zog in den vergangenen drei Wochen Familien und Touristen in seinen Bann. In vier riesigen Zirkus- und Jahrmarktszelten und im modernen Setting ausgebauter Hafencontainer ließen sich große und kleine Besucher von nostalgischen Karussels, der hölzernen Schiffschaukel, entenangelnden Kindern und eislaufenden Teenagern begeistern und anstecken. Gin Tonic- und Craft Beer-Bars, Burger- und Flammkuchenstation, Eis-Charly und Zuckerwatte trafen wie das gesamte Angebot in seiner Mischung aus Tradition und Moderne den Nerv der Zeit.

In 30 Shows, poetisch und unterhaltsam zugleich, wurden 28 Artisten umjubelt und sorgten für euphorische Stimmung und ein tobendes Publikum. Darunter Künstlerinnen wie Vera Kaijanen, finnische Hula-Hoop-Artistin, die mit vierzehn Jahren in Wenningstedter Mitmachzirkus die ersten Versuche an Tuch und Trapez machte und die mittlerweile auf eine beachtliche Karriere blicken kann, die sie unter anderem an den Cirque du Soleil führte. Hannah Kliewer: „Mir war es eine große Freude, den Bogen zu schlagen vom Inselcircus auf Sylt zum Winterspektakel in Hamburg. Viele Erfahrungen aus Sylt konnten

hier einfließen. Die Dimensionen sind zwar deutlich größer, aber die zentrale Show und der Fokus auf die Artisten auf der einen und Familien auf der anderen Seite ist die große Gemeinsamkeit dieser Projekte.“

Der Inselcircus Mignon gastiert vom 29. Juni bis 14. August 2020 auf der Zirkuswiese Kampener Weg in Wenningstedt. Sylter Kinder und Familien können gespannt sein, was Hannah Kliewer vom „Winterspektakel“ mitbringt. Verraten sei so viel: Was winters als Rodelbahn begeistert, kann sich im Sommer wunderbar den Temperaturen anpassen.