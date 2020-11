Krise durch corona : Insel-Klinik Sylt bangt um ihre Existenz

80 Arbeitsplätze sind trotz Kurzarbeit bereits in Gefahr.

09. November 2020, 14:24 Uhr

„Wäre die Corona-Pandemie nicht gekommen, hätten wir mit der Insel-Klinik auf Sylt wirtschaftlich überhaupt keine Probleme“, bilanziert Gabriele Letschert, Geschäftsleiterin und Prokuristin der Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Klinken mit Sitz in Neuhaus am Inn, im Gespräch mit der shz.de.

Zu dem Verbund aus zwölf bundesweiten Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gehört auch das Haus in Westerland, in dem Mütter und Väter zusammen mit ihren Kindern vor allem psychosomatisch behandelt werden. Die Leistungen hierfür werden von den gesetzlichen Krankenkassen getragen, um den gesundheitlichen Belastungen und Störungen aus der Mehrfachbelastung durch Kindererziehung, Haushalt und Beruf entgegenzuwirken. „Gerade jetzt brauchen die Mütter und Väter eine solche Maßnahme dringender denn je“, mahnt die Geschäftsleiterin und verweist auf die vor allem für berufstätige Mütter anstrengende Zeit der Mehrfachbelastung durch Job und homeschooling Mitte des Jahres.





Corona hat jedoch nicht nur die Erholungsmöglichkeiten der belasteten Familien in Frage gestellt, sondern vor allem zu einer wirtschaftlichen Notlage der Insel-Klinik Sylt geführt. „Die Fixkosten für unser Haus liegen auch dann, wenn es geschlossen ist, bei rund 90 Prozent“, erläutert Gabriele Letschert, „die müssen wir erwirtschaften. Und das können wir nur, wenn wir eine Auslastung haben, die zwischen 90 bis 100 Prozent beträgt.“ Zahlen, die sich in diesem Jahr nicht erreichen lassen konnten und sicher auch nicht mehr erreicht werden können. Nach dem Lockdown im Frühjahr mit dem totalen Einnahmeausfall konnte die Insel-Klinik zwar wieder ihren Betrieb aufnehmen, durch die vorgegebenen Hygienemaßnahmen jedoch nicht voll ausgelastet werden.

Jetzt führen der aktuelle Lockdown light bis Ende November und die steigenden Infektionszahlen dazu, dass zwar immer noch Patienten kommen dürfen, die Verunsicherung jedoch bei vielen Familien groß ist. „Obwohl es sich bei dem Aufenthalt um eine medizinische Maßnahme handelt, haben wir viele Stornierungen“, berichtet Gabriele Letschert. Dadurch ist die Klinik im November und Dezember um 40 bis 50 Prozent weniger belegt als im Vorjahr.

Dabei habe das Haus viel Geld in die Hand genommen, um die vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen innerhalb der Insel-Klinik umzusetzen und überhaupt einen, wenn auch eingeschränkten, Betrieb zu ermöglichen. Das ist den betroffenen Familien zu Gute gekommen, konnte die Finanzierungslücke allerdings nicht schließen. „Unsere Reserven sind nahezu aufgebraucht“, gibt Gabriele Letschert zu und blickt auf eine fast hoffnungslose Situation: „Bis Ende September waren wir unter dem Rettungsschirm der Bundesregierung. Jetzt wurde eine weitere Unterstützung zwar für die von den Deutschen Rentenkassen finanzierten Rehabilitationskliniken beschlossen, allerdings für die durch die Krankenkassen finanzierten Häuser bislang nicht. Dabei gelten wir als systemrelevant innerhalb des deutschen Gesundheitssystems und haben keine Möglichkeit, unsere Defizite auf andere Weise auszugleichen.“



Ohne Hilfen während der Wintersaison kann das Haus auf Sylt nach Ansicht der Geschäftsleiterin nicht durchhalten. Bereits im Frühjahr seien die rund 80 Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen, ab Dezember wieder. Doch dann wäre Schluß, auch bereits aufgenommene KfW-Darlehen könnten da nicht mehr helfen. Es ist also kurz vor zwölf.

Damit es nicht zur Schließung der Insel-Klinik Sylt und weiterer Einrichtungen kommt, haben sich die 130 bundesweiten Vorsorge-und Rehabilitationsklinken heute zu einem Aktionstag zusammengeschlossen. Sie möchten auf die drohende Gefahr aufmerksam machen und fordern von der Bundesregierung schnelles Handeln.

„Die Hilfen müssen in der Krise gerecht verteilt werden , um die Existenz der Vorsorge- und Rehabilitationskliniken für Mütter und Väter und ihre Kinder zu sichern“, stellt Gabriele Letschert klar. „Eltern und ihre Kinder brauchen jetzt und in Zukunft dringend medizinisch-therapeutische Behandlung sowie pädagogische Förderung, um durch die Folgen der Corona-Krise keine chronischen Gesundheitsschäden zu entwickeln!“