Neue Ausstellung auf Sylt : Ingo Kühl zeigt Sylter Wasser, Erde und Luft

In seiner Ausstellung „Die vier Elemente" zeigt der Sylter Maler in Keitum auch die Naturgewalten auf der Insel.

Keitum | In einer neuen Ausstellung in Keitum können Sylter und Gäste jetzt Bilder erleben, in denen die vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer dargestellt sind. „Die vier Elemente“ lautet der Titel der Ausstellung des Malers Ingo Kühl, die bis zum 30. Juni in seinem Keitumer Atelier zu sehen sind. Sylt – Zeichnerisch entdecke ich die Insel, erstes Sehen...

