Sylter Maler stellt aus : Ingo Kühl und die Farbe Rot

von shz.de

14. Februar 2019, 17:28 Uhr

Keitum | Der Sylter Maler Ingo Kühl zeigt in seinem Keitumer Atelier Werke zum Thema „Die Farbe Rot“.

Es ist bereits die zweite Reihe, in der Kühl eine bestimmte Farbe in den Vordergrund stellt. Bei der Vorgängerausstellung zum Jahreswechsel 2018/19 dominierte die Farbe weiß.

Die Elementarfarbe Rot steht in Kühls Bildern oftmals für das Element Feuer. So kommt es, dass in der aktuellen Ausstellung einige Bilder zum Thema Biike zu bewundern sind. In anderen Werken spielt das Feuer eine eher entferntere Rolle in Form der auf- oder untergehenden Sonne und deren Lichtspiel auf dem Meer. Als Inspiration dienten dafür die Sonnenuntergänge, die der Maler sowohl während seiner Reisen in die Südsee als auch auf Sylt zu Genüge beobachten konnte.



Atelier Ingo Kühl, Keitumer Süderstraße 42, Keitum, vom 18. bis 23. Februar

Öffnungszeiten: Montags bis sonnabends von 11 Uhr bis 17 Uhr , sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 04651-8892070 oder 0174-3761422.