Ingiwai-Ausbau trotz Corona-Not

Keitumer Ortsbeirat hält trotz neuer Bedenken an der Erschließung der Straße fest

von Ralf Henningsen

15. Mai 2020, 18:38 Uhr

Keitum | Die Erschließung des Kairem Ingiwai ist beschlossene Sache – daran ändern auch die Coronakrise und eine mögliche Bebauung der Christiansen-Wiese nichts. Anwohner hatten gehofft, doch noch um Ausbaubeiträge von bis zu 200 000 Euro herumkommen zu können. Doch im Ortsbeirat fand sich am Donnerstag dafür keine Mehrheit.

„Wir wehren uns gegen die Baumaßnahme einer Erschließungsstraße in der aktuellen Notzeit“, hatte Anwohner Sönke Andersen am 26. April stellvertretend für die „Interessenvertretung Kairem Ingiwai“ an die Gemeinde geschrieben. „Während Corona-Soforthilfsmaßnahmen für Betriebe und Freiberufler bereitgestellt werden, sind die privaten Vermieter und Anlieger im Kairem Ingiwai auf sich selbst gestellt.“ Bei dieser „ohnehin völlig überzogenen“ Straßenbaumaßnahme würden die Anlieger ungerecht und unnötig zusätzlichen finanziellen Forderungen von Amts wegen ausgesetzt. Die Gemeinde sollte ihre Bürger in Notzeiten nicht finanziell überfordern und daher die Erschließung des Kairem Ingiwai aussetzen. Eine neue Asphaltschicht würde zur Instandhaltung zunächst ausreichen.

In der Ortsbeiratssitzung am Donnerstag zeigte Oliver Ewald (CDU) noch einen weiteren Aspekt auf, der Zweifel an Sinn und Zweck der Ingiwai-Erschließung nährt: Sechs Tage zuvor hatte sich der Ortsbeirat für den Wohnungsbau auf der Christiansen-Wiese ausgesprochen, die ebenfalls an den Ingiwai angrenzt. Wenn das Projekt in einigen Jahren realisiert wird, wäre wieder Baulastverkehr auf dem Ingiwai zu erwarten. Ewald befürchtete auch, dass die Straße von Versorgungsunternehmen neu aufgerissen werden könnte.

„Der Zustand der Straße erfordert eine Erschließung“, stellte Bürgermeister Nikolas Häckel klar. „Reparaturen sind nicht mehr machbar.“ Daher habe der Bauausschuss (am 13. Januar) „end-entschieden“ – „alles ist durchdiskutiert worden, wir müssen da jetzt ran.“ Ein Aufriss des Ingiwai für das Bauprojekt Christiansen-Wiese sei nicht zu erwarten, weil alle Versorgungsleitungen bereitlägen. Und auch Baulastverkehr wäre kein Problem: „Wenn es eine ordnungsgemäß ausgebaute Straße ist, wird sie diese Last tragen können.“

Auf Nachfrage fügte der Bürgermeister hinzu, auch die finanzielle Lage der Gemeinde sei kein Grund, die Erschließung auf die lange Bank zu schieben: „Der Haushalt ist ausgeglichen.“

„Wenn wir jeden Beschluss immer wieder prüfen lassen, dann dürfte man niemals eine Straße ausbauen“, erklärte Andrea Decker (SWG). „Ständig gibt es neue Eigentümer und neue Bauvorhaben.“ „Ich staune, dass wir beide mal einer Meinung sind“, reagierte Peter Peters (CDU). Kaufmännisch könnte es deutlich teurer werden, jetzt Flickschusterei zu betreiben und die Erschließung vielleicht in zehn Jahren nachzuholen. Es gebe auch Ingiwai-Anlieger, die den Ausbau befürworteten. „Fast jeder meint, mit dem Corona-Argument könnte man schon beschlossene Dinge in Frage stellen – das sehe ich anders.“

Dem widersprach sein Fraktionskollege Jan Junge: Die Grundlage für den Beschluss sei eine andere gewesen, Einnahmeausfälle für die Vermieter am Ingiwai und die Bebauung der Christiansen-Wiese waren damals nicht vorhersehbar. Die Straße sei alljährlich im Zuge der Asphaltunterhaltung instandgesetzt worden, das lasse sich für weitere zwei Jahre fortsetzen. „Einfach eine Asphaltschicht drüber, wie bei Nielsens Kaffeegarten – das würde reichen. Aber ein Festhalten am Beschluss ist kein fairer Umgang mit den Keitumer Mitbürgern.“

Bürgermeister Häckel wies darauf hin, dass es für eine Aufhebung des Beschlusses zu spät sei. Der Auftrag für die Planung sei bereits erteilt worden. Allerdings stünde es jedem Anlieger frei, einen Antrag auf Stundung der Ausbaubeiträge zu stellen.

Schließlich stimmte eine Mehrheit von fünf Ortsbeiratsmitgliedern gegen eine Aussetzung der Straßenerschließung, drei votierten dafür und eines enthielt sich der Stimme.