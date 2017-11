Einwohnerversammlung auf Sylt : Informationen aus erster Hand

vergrößern 1 von 1 Foto: Nieß 1 von 1

Diesen Termin sollten sich die Einwohner der Gemeinde Sylt rot im Kalender anstreichen: Am Donnerstagabend um 19 Uhr stehen Bürgervorsteher, Bürgermeister und Experten im alten Kursaal im Rathaus den Bürgern Rede und Antwort. Es geht um Themen, die vielen Syltern unter den Nägeln brennen: Kinderbetreuung, kommunalen Wohnungsbau und die Trinkwasserversorgung.

Die jährliche Einwohnerversammlung sei früher eine Pflichtveranstaltung der Stadt Westerland gewesen, erinnerte Bürgervorsteher Peter Schnittgard, ab 2007 habe es sie dann nur noch bei Bedarf gegeben. Die letzte Einwohnerversammlung fand am 13. November 2008 statt, wenige Wochen vor der Fusion mit den Nachbargemeinden Sylt-Ost und Rantum. Das war gleichzeitig die erste Einwohnerversammlung in der Amtszeit des Westerländer Bürgervorstehers Peter Schnittgard. „Eingeladen ist jeder Einwohner“, sagt Schnittgard, „wir freuen uns über viele Besucher.“ Eigentlicher Sinn und Zweck der Veranstaltung sei es, die Mitbürger gut zu informieren und ihnen Einblicke in aktuelle Gemeindethemen zu vermitteln. Im Mittelpunkt der Einwohnerversammlungen stünden stets Themen von hoher Relevanz.

Das gilt zweifelsfrei für den Wohnungsbau in der Gemeinde Sylt, einen der drei Tagesordnungspunkte der Zusammenkunft am Donnerstag. Kaum ein Thema beherrscht die Diskussion auf der Insel so wie die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum für Sylter Einwohner. Die Fläche ist begrenzt, die touristische Nutzung von Grundstücken und Gebäuden verspricht für Investoren eine bessere Rendite als die Nutzung als Dauerwohnraum. Hinzu kommen Einschränkungen durch Ortserhaltungssatzungen und den Natur- und Küstenschutz. Auf Anregung der Landesplanung wurde im Jahr 2009 die Erarbeitung eines insularen Entwicklungskonzeptes beschlossen. Die wenig überraschende Erkenntnis: Auf Sylt wird Wohnraum für die einheimische Bevölkerung knapp, weil der Tourismus und die Zahl der Zweitwohnungen wachsen. Wie dennoch bezahlbarer Dauerwohnraum auf Sylt gesichert und erweitert werden kann, wurde im Wohnraumentwicklungskonzept Sylt 2025 (WEK) aufgezeigt. Seitdem gibt es keine Inselgemeinde, die sich nicht mit dem Thema „Wohnen für Sylter“ beschäftigt. Bei der Einwohnerversammlung werden die Bürger Informationen aus erster Hand bekommen – Marcus Kopplin vom Kommunalen Liegenschaftsmanagement der Gemeinde (KLM) wird eine Zwischenbilanz ziehen und einen Ausblick auf den weiteren Sylter Wohnungsbau wagen. „Ein hoher Anteil der geplanten Wohnunge wurde bereits realisiert“, sagt Peter Schnittgard, alle Fraktionen der Gemeindevertretung seien sich bei diesem Thema einig. Von der Einwohnerversammlung erhofft sich der Bürgervorsteher aber auch neue Ideen und Wünsche, wie die Sylter künftig wohnen möchten.

Ideen und Wünsche der Sylter sind auch gefragt beim zweiten Thema, der Kinderbetreuung. Die Fraktionen im Gemeinderat seien energiegeladen an das Thema rangegangen und hätten in der jüngsten Vergangenheit gemeinsam mit dem LKM Fortschritte erzielt, was die Versorgung mit Kinderhort, Kita oder Krippenplätzen angeht. Der Kindergarten in Tinnum wurde gerade erweitert, in Morsum steht eine Erweiterung in der alten Schule an. Bei diesem Thema wird Bürgermeister Nikolas Häckel Zwischenbilanz ziehen und einen Ausblick geben.

Dritter Tagesordnungspunkt ist die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung – für eine Insel wie Sylt ein Thema von existenzieller Bedeutung. Der Wasserverbrauch steigt kontinuierlich an, vor allem in der Hochsaison. „Wir gehen schon langsam an unsere Leistungsgrenzen mit der Förderung“, sagt Georg Wember, Geschäftsführer der Energieversorgung Sylt. „Der weitere touristische Ausbau hat zur Folge, dass die EVS zukünftig in Speicherkapazität investieren muss.“ Doch die Sylter Wasserversorgung ist fragil: „Sollte es zu einer Kontamination des Wassers kommen, gibt es zwar einen Notfallplan, aber zur öffentlichen Wasserversorgung keinen Plan B.“ Als Experte wird Bastian Guetari Rede und Antwort stehen, der Fachbereichsleiter der EVS für technische Planung. Wenn die Bürger aber ein Interesse an weiteren Themen haben, kann die Tagesordnung ergänzt werden. Es reicht, wenn bei der Abstimmung 50 Prozent der Anwesenden dafür stimmen, erläutert Peter Schnittgard. Seine Bitte an die Bürger: „Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und beteiligen Sie sich an der Einwohnerversammlung, damit die positive Arbeit der Fachausschüsse und der Gemeindevertretung, aber auch der Verwaltung ein Echo findet.“