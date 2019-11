Ines Barber liest in List

Plattdeutsche Erzählerin kommt Ende November ins Erlebniszentrum Naturgewalten

List | Am Mittwoch, 27. November liest Ines Barber im Erlebniszentrum Naturgewalten in List. Von 15 bis 17 Uhr, wenn die bekannte „plattdeutsche Erzählerin Ines Barber vertellt, macht sich schnell entspannte Heiterkeit breit“, teilten die Veranstalter, die Listland-Stiftung, mit. Die leidenschaftliche Plattsnuut, Mutter zweier erwachsener Kinder und langjährige Radio-Journalistin sieht seltsam Eigentümliches in unser aller Leben. Seit über 20 Jahren erzählt sie im Radio ihre plattdeutschen Geschichten, auch bei „Hör mal’n beten to“ im NDR.Welcher Spitzname verfolgt Sie garantiert bis an Ihr Lebensende? Welche Erziehungssünden ertragen Sie gelassen, solange es sich nicht um die der eigenen Kinder beziehungsweise Enkel handelt? Das sind Fragen, die vielleicht nicht die Welt bewegen, aber Ines Barber wird sie dennoch frisch beantworten.

Und auch das Leben mit und in den sozialen Netzwerken wie „Facebook“ liefert immer wieder Steilvorlagen für neue Geschichten. „Ines Barber schnackt dor eenfach mol gegenan mit fröhlicher Fassungslosigkeit, leidenschaftlichem Dabeisein und frechem Charme.“ Reichlich Erzählstoff für eine Autorin und Journalistin mit dem Blick für die besonderen Seiten des Lebens, komisch, auch durchaus mal sanft und nachdenklich, gerne frech und frei von der Leber weg. Es bleibt spannend – was sonst.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Listland-Stiftung wird gebeten.



Kontakt: Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt, Hafenstr. 37, 25992 List, Telefonnummer 04651-836190; info@naturgewalten-sylt.de und auch bei Facebook

