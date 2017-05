In Stuttgart freut man sich über die Sansibar-Eröffnung

Für die Stuttgarter Medien war es das Ereignis: Die Eröffnung der Sansibar im Modezentrum Breuninger. Herbert Seckler, war Stargast bei der Eröffnung des Restaurants. Auf Nachfrage der Sylter Rundschau sagte er: „Mir ist klar, dass die Magie der Insel und der rustikale und ungezwungene Stil der Sansibar nicht zu übertragen sind. Doch der Erfolg des gemeinsamen Gastronomiekonzepts mit Breuninger in Düsseldorf hat gezeigt, dass die Erinnerungen an schöne Momente auf Sylt und in der Sansibar hervorgerufen werden können“. Es war Heimatliebe und das Wissen um die hohen Qualitätsansprüche bei Breuninger, die den Schwaben Herbert Seckler überzeugten. „Ich hänge an meiner Heimat und freue mich daher sehr, nun auch in Stuttgart gemeinsam mit Breuninger die 2. Sansibar by Breuninger zu eröffnen.



von Anja Werner

erstellt am 26.Mai.2017 | 17:19 Uhr