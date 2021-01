Impfstart auf Sylt : In fünf Stunden durch: Einrichtungsleiter zieht positive Bilanz des Impftages in Westerland

127 Menschen wurden am Mittwoch im Johanniter-Haus in Westerland geimpft. In rund 35 Tagen gibt es die nächste Dosis.

Westerland | „Die Helfer der mobilen Teams haben gelobt, wie gut strukturiert und professionell das Ganze bei uns über die Bühne gegangen ist. So strukturiert hätten sie es selten erlebt“, sagt Ortwin Merckens, Einrichtungsleiter der Johanniter auf Sylt. Weiterlesen...

