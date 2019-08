Die Comedian Harmonists in Conceert zeigen die Geschichte der ersten Boygroup der Welt / Eine musikalische Reise in die 30er Jahre

13. August 2019, 11:12 Uhr

Rantum | Man möchte meinen, diese Männer wären wirklich die Comedian Harmonists. Sie sehen (fast) so aus, singen deren weltberühmte Songs und verzaubern ihr Publikum ähnlich wie ihre großartigen Vorbilder. Im Wechsel aus Moderation und Musik entsteht die Geschichte der ersten Boygroup der Welt, die rasch zum Mythos wurde: witzig, anrührend und musikalisch erstklassig.

Am Donnerstag, 15. August, sind die Comedian Harmonists in Concert um 20 Uhr zu Gast im Meerkaberatt in Rantum und präsentieren ihr Programm „In der Bar zum Krokodil“.

Dieses erfrischende Programm wechselt mit spielerischer Leichtigkeit von leisen, berührenden Momenten zu ausgelassener Heiterkeit und wunderbarer Komik. Die verschiedenen Charaktere der Truppe ergänzen sich hervorragend und sind musikalisch perfekt aufeinander abgestimmt. Mit Charme und fast jungenhafter Spielfreude singen und tanzen sich die sechs Darsteller durch die Geschichte der Comedian Harmonists und in die Herzen der Zuschauer. Die locker eingebundenen Moderationen werfen amüsante Blicke „hinter die Kulissen“ des legendären Gesangsensembles – sowohl auf das Leben der sechs Original-Sänger als auch auf die turbulente Zeit der 30er Jahre.

Höhepunkte in dieser kurzweiligen und immer stilsicheren Show sind dabei ganz sicher die herzerfrischend schwungvollen Tanzeinlagen: Sie kommen so locker, mit so viel Witz, kessem Hüftschwung und immer auch einem Augenzwinkern daher, dass legendäre Klassiker wie „Wochenend’ und Sonnenschein“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „In der Bar zum Krokodil“ erfrischend neu und unverbraucht erklingen. Darüber hinaus überzeugt der Abend durch eine ausgefallene und abwechslungsreiche Liedauswahl – da wird mit ganz besonderen „Bonbons“ auch gern mal über den Tellerrand des gewöhnlichen Comedian-Repertoires hinausgeguckt.

Diese wunderbare Revue hat jede Menge Comedy, noch mehr Harmony – und vor allem eines: Seele.





