In 90 Minuten von Sylt nach Wyk auf Föhr

von shz.de

02. August 2019, 15:53 Uhr

Sylt/Föhr | Die Reederei Adler-Schiffe konnte in dieser Saison die Anbindung zwischen Hörnum und Wyk auf Föhr deutlich verkürzen. Von Montag bis Donnerstag startet der Schnellkatamaran „Adler Cat“ um 10.10 Uhr in Hörnum. Nach dem Umstieg in Amrum auf den neuen Katamaran „Adler Rüm Hart“ erreichen die Gäste bereits um 11.45 Uhr Wyk auf Föhr. Nach einem Aufenthalt von fünfeinhalb Stunden geht es um 17.15 Uhr wieder zurück nach Sylt, Ankunft in Hörnum ist ca. 18.30 Uhr.