In 16 Tagen um die Ostsee

Die beiden Sylterinnen Esther Jörgensen und Anne Logstädt brechen am 15. Juni zur „nördlichsten Rallye des Erdballs“ auf

von Anja Werner

31. Mai 2019, 14:41 Uhr

Sylt | 16 Tage in einem 30 Jahre alten Auto ohne Navigationsgerät 7.500 Kilometer um die Ostsee fahren. Für manch einen wäre das der Horror. Für Esther Jörgensen und Anne Logstädt geht damit ein Traum in Erfüllung. Und dieser Traum heißt Baltic Sea Circle - die nördlichste Rallye des Erdballs.

Esther und Anne kennen sich seit der gemeinsamen Schulzeit auf Sylt, mittlerweile leben und arbeiten beide in Hamburg. Ihren Tatendrang und ihre Abenteuerlust stillen sie gerne mit gemeinsamen Urlauben und Campingausflügen. „So kam es, dass wir bei einem Roadtrip nach Mecklenburg-Vorpommern, wo wir an einem See campen wollten, auf die Baltic Sea Circle Rallye zu sprechen gekommen sind“, schreiben die beiden jungen Frauen unter einen ihrer ersten Instagramposts. War das Thema erstmal angesprochen, konnten beide nicht mehr aufhören darüber zu reden und haben noch am selben Abend mit der Planung begonnen: Was als harmlose Idee bei einem Campingausflug begann, wurde bald Realität.

Ein Jahr Vorbereitung planten die beiden ein. Sie brauchten ein Auto - und zwar eines, dass mindestens 20 Jahre alt ist, so verlangen es die Regeln die Rallye.

Schnell wurden sie fündig: Ein Jeep Cherokee 4.0 Limited aus dem Jahr 1989, den sie „Danger“ nannten. Mit dem Erwerb des Autos begann auch die Arbeit, denn an„Danger“ musste einiges repariert werden. Der Dämpfer erfolgte gut zwei Monate vor der Rallye: Die Kosten für die Reparaturen des Wagens stiegen ins Unermessliche und die Zeit wurde immer knapper. Doch Aufgeben war, laut Esther Jörgensen, keine Option: „Wir haben zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass wir das nicht schaffen.“

Für beide war klar, dass sie die Rallye fahren wollen, egal in welchem Auto. Also starteten sie einen Aufruf über Facebook und Instagram. Die Resonanz war überwältigend: Aus ganz Deutschland und Österreich trudelten Nachrichten ein – von Leuten, die ihr Auto verkaufen oder bei der Reparatur behilflich sein wollten.

Sechs Wochen vor dem Start der Rallye hatten sie ihn dann, ihren olivegrünen, 26-Jahre alten VW T4 , den sie liebevoll „Armadillo“ - nach dem gemeinsamen Lieblingsfilm „Armageddon“ tauften.

GPS oder Navigationsgeräte sind bei der Rallye nicht erlaubt, dass keiner aufs Handy schaut sei „Ehrensache“, so Esther Jörgensen. Außerdem müssen die Routen selbst geplant werden, was bei zehn Ländern eine kleine Herausforderung ist. „Wir freuen uns einfach sehr darauf die Länder und die Natur zu entdecken“, sagt Jörgensen.

Das Highlight für die beiden Frauen sei Norwegen mit den Lofoten, die einzige Station, für die sie eine Unterkunft gebucht haben (ansonsten steht „wild“ campen auf dem Programm). „Wir würden so gerne drei Tage bleiben, meinen Geburtstag dort feiern und wandern gehen“, erklärt Esther Jörgensen.

Dass sie dabei Zeit verlieren fürchten sie nicht, denn fester Bestandteil der Rallye ist die Mittsommernacht auf den Lofoten - dort kommen zum großen Nachtbaden alle Teams zusammen.

Den Teilnehmern wird freigestellt, ob sie die Route durch Russland oder durch Finnland fahren wollen. Abenteuerlustig, wie die beiden nun mal sind, haben sie sich für Russland entschieden - gleichzeitig halten sie das ihnen bisher unbekannte Land auch für die größte Herausforderung. Sie sind bereits aufgeregt: „Da können wir ja auch keine Straßenschilder mehr lesen“, geben sie zu bedenken.

Eine weitere Herausforderung war das Sammeln der Spendengelder. Denn die Baltic Sea Circle Rallye ist eine Charity Rallye. 750 Euro müssen pro Team an ein gemeinnütziges Projekt gespendet werden. Anne und Esther haben sich als Insulanerinnen die Meeresschutzorganisation „Deepwave“ und die „Plastik-Crew“ des Schulzentrums ausgesucht. Für die Spendenaktion entwickelten sie sogar eigenes Merchandise: Der Name ihres Rallye-Teams „Nordfriesenmädchen“ ziert Aufkleber, Postkarten und Emaille Tassen, die den fleißigen Spendern als Dank zukommen. Außerdem erhält – laut Rallyevorschrift – jeder Spender die Möglichkeit einen Aufkleber des eigenen Gewerbes auf dem Fahrzeug des Teams einen Aufkleber zu platzieren. Von den Reaktionen und der Unterstützung ihrer Familien und vieler (Sylter) Unternehmen sind beide begeistert. „Ohne sie wäre das alles gar nicht möglich“, freut sich Anne Logstädt.

Davor, dass die 16 Tage zusammen in einem Auto auch anstrengend werden könnten, haben sie keine Angst. „Ich glaube Anne ist der einzige Mensch, den ich so lange am Stück ertrage“, lacht Esther Jörgensen.

„Viele sagen, dass du ein anderer Mensch bist, wenn du wiederkommst“, erzählt Esther und schwärmt von den gemeinsamen Roadtrips im Sommer. „Das bringt uns einfach runter“, sagt sie. Selbst nach einer Nacht Camping am See habe sie das Gefühl, drei Wochen Urlaub hinter sich zu haben.

Sollte die Rallye erfolgreich verlaufen und so viel Spaß bringen, wie die beiden glauben, dann bleibt der Baltic Sea Circle nicht ihre letzte Rallye - das Auto und die Unternehmnungslust dazu haben die beiden ja schon mal.