Mobile Teams im Einsatz : Impfstart auf Sylt: Erste Insulaner auf der Insel gegen Corona geimpft

Endlich geht es los: Am Mittwochvormittag starteten mobile Helfer mit der Impfung von Menschen im Johanniter-Haus.

Westerland | Lange mussten sich die Menschen auf Sylt gedulden, nun endlich hat das Warten auf den Impfstoff ein Ende. Zumindest für die Glücklichen, die am Mittwoch im Johanniter-Haus in Westerland in den Genuss ihrer ersten Impfdosis kamen. Gegen 11.30 Uhr startete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.