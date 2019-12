Weihnachten auf Sylt : Im Kindergarten sind „alle fröhlich dabei“

Im DRK-Kindergarten im Fischerweg hat die Weihnachtszeit schon vor Wochen mit dem Basteln kleiner Geschenke begonnen.

23. Dezember 2019, 11:52 Uhr

WESTERLAND | Nun ist der Tag gekommen, an dem die Fieberkurve ihren Scheitelpunkt erreicht. Kaum ein Mädchen, kaum ein Junge, den der Virus nicht befallen hätte. Augenscheinlichste Symptome: Beständige Aufregung, gerötete Wangen und ein ausgeprägter Drang zum Zählen – erst die Tage, heute die Stunden.

Ein Epizentrum der vorweihnachtlichen Epidemie: Der DRK-Kindergarten im Fischerweg. Während im Hintergrund leise Weihnachtslieder erklingen, raschelt und knistert es mächtig im Domizil der „Seepferdchen“-Gruppe an jenem Dienstag vor zwei Wochen. Mit Hingabe zaubert der fünfjährige Bastian einen üppigen Tannenbaum auf ein weißes Blatt Papier. Neben ihm windet die zwei Jahre jüngere Meike eine kleine Schere um die Konturen eines Weihnachtssterns.

„Doch, die Kinder sind schon aufgeregter als sonst“, konstatiert Erzieherin Maike Bornemann, die gerade eine Apfelsine pellt, denn so viel kreatives Schaffen macht hungrig. Mit allerlei Aktivitäten werden die 50 Steppkes in den drei Gruppen des Kindergartens auf Weihnachten eingestimmt.

„Das beginnt Mitte November mit dem Basteln kleiner Geschenke für die Eltern“, berichtet Kindergartenleiterin Angela Grüger. Und setzt sich dann fort mit den unterschiedlichsten Aktionen:

Der Nikolaus füllt die Schuhe und der Weihnachtsmann kommt höchstpersönlich. In der Bäckerei Raffelhüschen wurden Plätzchen gebacken und der Tannenbaum im Westerländer Rewe-Markt geschmückt. Lieder und Gedichte der Kinder rührten die Senioren des DRK-Pflegeheims an, jeden Tag wurden die Türchen der Adventskalender geöffnet, im Südwäldchen Tannenzapfen für die Dekoration gesammelt und in kuscheliger Runde Weihnachtsgeschichten vorgelesen.

Der vorweihnachtliche Virus steckte alle an, auch die Kinder, deren Kulturen das Weihnachtsfest eigentlich nicht kennen. Immerhin sind im DRK-Kindergarten über ein Dutzend Nationalitäten vertreten, von Polen bis Afrika, von Argentinien bis Nepal.

„Alle sind fröhlich dabei“, freut sich Maike Bornemann über die interkulturelle Gemeinschaft. Und ihre Kollegin Uta Schulist weiß, dass das Virus ansteckend ist – „auch wir Betreuerinnen werden durch die Kinder in eine besondere Stimmung versetzt.“ Dass die einen und anderen Eltern das Team des Kindergartens mit kleinen Präsenten oder Plätzchen bedachten, sorgte für zusätzliche Freude.

Die Steppkes der „Seepferdchen“-Gruppe üben sich in Bescheidenheit. Nur ein, höchstens zwei Geschenke wünschen sie sich sehnlichst. Als angehende Hausfrau entpuppt sich Sophie (4): „Ich wünsche mir eine Küche, die alles kann.“ Bastian erhofft sich „etwas Schönes von Lego“, während Coen, der vor Weihnachten auch noch seinen dritten Geburtstag feiern durfte, gern einen Teddybären unter dem Tannenbaum vorfinden würde.

Ob der Weihnachtsmann womöglich nicht nur Geschenke, sondern auch die Rute im Gepäck hat? Emily (5) schüttelt mit treuem Blick den Kopf: „Ich war immer brav.“ Und Meike hat den guten Mann im Dezember auf einem Weihnachtsmarkt getroffen, „der war ganz lieb zu mir.“ Ach, eine Frage noch: Was macht der Weihnachtsmann denn wohl im Sommer? Bastian grübelt ein bisschen, dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen: „Dann geht er am Strand spazieren.“