Sylt hat gewählt : Im Juni wählen die Politiker

In den fünf Inselgemeinden finden ab Mitte Juni die konstituierenden Sitzungen der neuen Gemeindevertretungen statt.

von Pierre Boom

13. Mai 2018, 14:31 Uhr

Nachdem am 6. Mai alle Bürger ihre Stimmen abgeben konnten, sind jetzt die Politiker dran: In den fünf Inselgemeinden finden ab Mitte Juni die konstituierenden Sitzungen der neuen Gemeindevertretungen statt. Los geht es laut bisheriger Planung am 12. Juni in List, es folgen Wenningstedt-Braderup (18.6.), Kampen (20.6.), Hörnum (21.6.) und am 28. Juni die Gemeinde Sylt. Für die Politiker gilt es dabei, teilweise bis zu 40 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten – insbesondere wird viel gewählt. Denn es müssen sämtliche Fachausschüsse neu besetzt sowie zahlreiche Mitglieder für insulare Verbände, Kuratorien, Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräte benannt werden. In der Gemeinde Sylt wird außerdem als deren höchster politischer Repräsentant der Bürgervorsteher gewählt.

In den anderen Inselgemeinden stehen als Wichtigstes die Wahlen der ehrenamtlichen Bürgermeister an. Alle bisherigen Amtsinhaber haben angekündigt, erneut zu kandidieren; mit Überraschungen ist jedoch kaum zu rechnen: In Kampen ist ohnehin wieder nur die Wählervereinigung mit Stefanie Böhm an der Spitze angetreten. In List hat die CDU mit Ronald Benck mehr Sitze als alle anderen Parteien zusammen, gleiches gilt in Wenningstedt trotz 14,2 Prozent Verlust für Katrin Fifeik und ihre Aktiven Bürger. In Hörnum hat die CDU zwar deutlich dazugewonnen, aber die Allgemeine Wählergemeinschaft (AWGH) mit Spitzenkandidat Rolf Speth liegt um einen Sitz vorne.

Indirekt wurde am 6. Mai auch über die unterste Ebene, die Ortsbeiräte der Gemeinde Sylt, abgestimmt. Eine Direktwahl der „Dorfparlamente“ im Inselosten und in Rantum sowie des „Stadtparlaments“ in Westerland ist laut der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein zwar erlaubt, allerdings nicht zwingend vorgeschrieben. Ende September 2017 scheiterte ein Vorstoß der Fraktion „Die Insulaner/ zukunft.“, die Ortsbeiräte aller sechs Ortsteile am 6. Mai erstmals unmittelbar zu wählen. Erneut also wurde die Verteilung der Sitze in diesen Gremien gemäß eines speziellen Zählverfahrens aus den Stimmenanteilen der Parteien bei der Kommunalwahl in den verschiedenen Wahllokalen ermittelt – siehe Grafik unten.

In allen Ortsbeiräten erreicht die CDU die meisten Sitze. Verlierer ist überwiegend die Sylter Wählergemeinschaft (SWG), sie musste Sitze an „Die Insulaner“ und an „Zukunft. Sylt“ abgeben. Diese beiden, erstmals angetretenen Parteien haben es jedoch nicht in die Ortsbeiräte von Archsum, Rantum und Keitum geschafft – im Kapitänsdorf sind außerdem die Grünen jetzt gleichauf mit der SWG. Auch über die Besetzung aller Ortsbeiräte wird auf der ersten Sitzung der Gemeindevertretung Sylt abgestimmt. Dabei muss die Anzahl der Gemeindevertreter unter der der Bürgervertreter liegen. Die Vorsitzenden der Ortsbeiräte werden dann auf den jeweils ersten Sitzungen ab Juli gewählt.