Bewohner der Roten Erde werfen dem Kommunalen Liegenschafts-Management (KLM) Mängel bei der Bauausführung vor

17. Februar 2020, 10:41 Uhr

WESTERLAND | Schlechtes Klima herrscht in der Straße Rote Erde 10-20 am ehemaligen Bastianplatz nicht nur in Hinblick auf die derzeitige Wetterlage: Zwei Hauseigentümer liegen mit dem Kommunalen Liegenschafts-Management (KLM) der Gemeinde Sylt im Clinch. Während die Betroffenen dem KLM Mängel bei der Bauausführung vorwerfen, verwehrt sich KLM gegen diese Aussagen. Die Sylter Rundschau hat mit beiden Parteien gesprochen.

Trautes Heim, Glück allein. Bei diesem Sinnspruch können Annika und Ivo Schmal derzeit nur bitter lächeln. Ihr Hausteil des Neubaus in der Straße Rote Erde 10-20 ist teilweise von Feuchtigkeit betroffen. Und obwohl sie das Domizil schon im Januar 2019 vom Kommunalen Liegenschafts-Management auf Erbpacht erworben und kurzfristig bewohnt hatten, ist an einen Wiedereinzug noch nicht zu denken. Damit nicht genug: Auch ein Rechtsstreit könnte drohen, da sich das KLM nach Aussage des Ehepaares weigere, die Mängel zu beheben.

Muffiger Geruch strömt dem Besucher entgegen, wenn sich die Haustür öffnet. Das Erdgeschoss befindet sich wieder im Rohbau-Zustand, im Obergeschoss lagern notdürftig Möbel und andere Utensilien. Unten tut sich vor der Terrassentür statt eines kleinen Gartens ein Graben durch das Erdreich auf.

Dabei hatte alles so hoffnungsvoll begonnen. Das junge Ehepaar, das zuvor in einer Mietwohnung in Hörnum lebte, hatte sich erfolgreich um den Kauf des Mittelhausteils beworben und zu Beginn des vergangenen Jahres mit dem Innenausbau begonnen.

Der erste Rückschlag war eine Leckage, der von der Versicherung reguliert wurde mit der Maßgabe, den Estrich wieder zu entfernen. Die Trocknungsphase war fast abgeschlossen, da zog am 11. Oktober ein Starkregen über Westerland auf. In der Nacht traute Ivo Schmal seinen Augen nicht: „Im ganzen Erdgeschoss stand Wasser.“

Auch die Nachbarn Inga und Christian Fröhlich überstand die Regenfront nicht schadlos: „Ich habe gemessen: Sieben Zentimeter hoch war der Wasserpegel in unserem Hausteil im Erdgeschoss“, berichtet Christian Fröhlich. Es wurden Trocknungsgeräte aufgestellt und für Familie Schmal kam der nächste Schock: „Die Versicherung verfügte einen Stopp des Innenausbaus. Es wurde eine Klärung des Sachverhalts gefordert.“

Das Wasser sei nicht durch eine kleine Durchbohrung der Außenmauer für die Außenbeleuchtung gekommen, unterstreichen die Eigentümer. Denn während das Mauerwerk dort trocken war, habe sich der Regen durch die mangelhaften Abdichtungen der Außentüren und stellenweise auch durch das Mauerwerk seinen Weg gebahnt.

Alle sechs Hausteile seien betroffen, so Familie Schmal, die zusammen mit dem Ehepaar Fröhlich indes die größte Problematik verbuchen. „Wir haben daraufhin das KLM kontaktet. Ein Mitarbeiter nahm die Situation in Augenschein. Seine Aussagen: Tatsächlich hätte man das Gebäudefundament lieber einen halben Meter höher bauen sollen. Außerdem sagte man uns seitens der KLM gleich eine umlaufende Drainage zu. Die Türen wurden vom KLM später zwar teilweise abgedichtet, aber leider nicht so fachgerecht wie es eigentlich sein soll.“Auch andere Handwerker hätten nur die Köpfe geschüttelt.

Nun wollten die sechs Partien vom KLM genau wissen, wie das Entwässerungskonzept aussehen solle. Doch während der Graben für die Notentwässerung mit einer provisorische Pumpe zur Entwässerung nur an einem Gebäudeteil gezogen worden sei, schlug KLM nach den Aussagen der Betroffenen plötzlich einen anderen Kurs ein: „Man bezog sich auf ein veraltetes Bodengutachten von 2013 und befand, eine Drainage sei unnötig. Und wenn, hätten wir sie selbst zu bezahlen. Dabei gehört sie doch klar zu einem Baukörper“, ärgert sich Christian Fröhlich. „Es wäre während der Rohbauphase ein leichtes gewesen, eine solche Drainage mit einzusetzen und von den Kosten erheblich günstiger als im Nachhinein.“

Nachfragen beim KLM seien unbeantwortet geblieben und auch die Anregung eines „Runden Tisches“ sei nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. Auch Bürgermeister Nikolas Häckel wurde eingeschaltet: Er habe Familie Schmal 2400 Euro aus dem ‘Fonds für Familien in Not‘ und ein kleines, zinsfreies Darlehen angeboten – „aber das löst doch nicht das Problem“, klagt Annika Schmal, deren Nerven blank liegen: „Wir wären heute obdachlos, wenn wir nicht in der Wohnung einer Bekannten des Arbeitgebers meines Mannes untergekommen wären.“ Seit dem Wasserschaden ist die Familie damit bereits vier mal umgezogen.

Die Familien Schmal und Fröhlich haben zur Unterstützung einen Gutachter und einen Anwalt eingeschaltet – „aber nicht, um als letzte Möglichkeit zu klagen, sondern eine vernünftige Lösung zu finden.“ Hier, so die Betroffenen, sei auch die Politik gefordert.

Dass auch andere KLM-Gebäude von Feuchtigkeit belastet seien, lässt Christian Fröhlich heute zu der Feststellung gelangen: „Das KLM sollte seine genauen Bauabläufe besser im Blick haben, damit solche Schäden erst gar nicht auftreten können.“ Dass bis dato keinerlei Unterstützung von Politik und Bürgermeister gekommen sei, enttäusche den beiden Familien, da der Sachverhalt mehreren Politikern und dem Bürgermeister bekannt sei. „Warum lässt man hier die Sylter einfach hängen?“

Annika Schmal wirft vor dem Verlassen des Rohbaus noch einen kurzen Blick in die beiden Kinderzimmer, auf deren Türen in bunten Farben die Namen „Emma“ und „Noah“ prangen. „Wir möchten einfach nur nach Hause.“

Soweit die Darstellung der Hauseigentümer, die KLM-Betriebsleiter Marcus Kopplin in weiten Teilen nicht nachvollziehen kann. Seine Sicht der Dinge ist eine ganz andere: „Im Zuge eines Starkregen-Ereignisses kam es am 11. Oktober 2019 bei zwei von sechs Reihenhäusern Rote Erde 10-20 zu Wassereintritten. Bei beiden betroffenen Reihenhäusern befanden sich die Erdgeschoss-Flächen zum Zeitpunkt des Wassereintritts im Rohbau/Ausbauzustand.

Eine Überprüfung der Sockelabdichtungen hatte ergeben, dass bei einem der betroffenen Reihenhäuser tatsächlich bauseitige Ausführungsmängel vorlagen. Diese Ausführungsmängel wurden bereits im Zuge der Gewährleistung auf Veranlassung vom KLM durch eine Sylter Fachfirma nachgearbeitet und beseitigt.

Bei dem zweiten vom Wassereintritt betroffenen Reihenhaus hat die Überprüfung der Sockelabdichtung keine bauseitig zu vertretenen Abdichtungsmängel ergeben. In diesem Fall ist ein bauherrenseitig nicht fachgerecht verlegtes Elektrokabel ursächlich für den Wassereintritt. Dieser Mangel ist nicht vom KLM zu vertreten.

Bei den übrigen vier Reihenhäusern wurde der Fußbodenaufbau auf eingedrungenes Wassers hin durch eine Fachfirma überprüft, es konnten dabei keine erhöhten Feuchtigkeitswerte gemessen werden. Auch bei diesen Reihenhäusern gibt es keine Hinweise darauf, dass die bauseitig hergestellte Gebäudeabdichtung mangelbehaftet sein könnte.

Die Gebäudeabdichtung wurde DIN-gerecht auf Grundlage der vorherrschenden Bodenverhältnisse hergestellt, das im Jahr 2013 erstellte Bodengutachten bescheinigt dem Untergrund eine starke Versickerungsfähigkeit. An diesen Bodenverhältnissen hat sich bis heute nicht geändert.

Hinsichtlich des geforderten Entwässerungskonzeptets bleibt festzustellen, dass die Herstellung der Außenanlagen vertraglich den Erbbaurechtsnehmern obliegt. Dazu gehört auch gegebenenfalls der Einbau einer Drainage. Aus reinen Kulanzgründen hatte das KLM den Einbau einer Drainage mit Sickerschächten und Pumpen bei Übernahme der laufenden Wartungskosten durch die Erbbaurechtsnehmer angeboten. Leider erhielten wir auf unser Angebot trotz Nachfrage keine Antwort, stattdessen aber ein Schreiben des von den Erbbaurechtsnehmern beauftragten Anwalts.

Die sechs Erbbaurechtsnehmer haben sich dazu entschieden, sich von Anfang an anwaltlich vertreten zu lassen. Wir bedauern, dass eine Feststellung von Mängeln und gegebenenfalls deren Abarbeitung nicht im direkten Austausch zwischen den Erbbaurechtsnehmern und dem KLM gewünscht ist, akzeptieren aber selbstverständlich diese Entscheidung.

Auch stehen wir nach wie vor für Gespräche zur Verfügung, sind aber derzeit aufgrund der juristischen Vertretung gehalten, ausnahmslos über den beauftragten Anwalt zu korrespondieren. Dass es Nachfragen der Erbbaurechtsnehmer beim KLM oder die Anregung zu einem ‚Runden Tisch‘ gegeben habe, entspricht nicht den Tatsachen.“