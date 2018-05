Weihnachten auf Sylt : Im Dezember wird es hyggelig

Das Grundkonzept für den Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der Neuen Mitte steht. Aussteller können sich ab sofort anmelden.

von Julia Nieß

03. Mai 2018, 05:30 Uhr

Mitte März stimmte der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt mit deutlicher Mehrheit dafür, einen Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der Neuen Mitte in Westerland durchzuführen (wir berichteten). Aus dem lang gehegten Wunsch ist der Kreis der Unterstützer inzwischen so groß geworden, dass die „hyggelige“ Premiere im Dezember 2018 in greifbare Nähe gerückt ist.

Das Grundkonzept steht und hinter den Kulissen arbeiten viele, überwiegend ehrenamtlich tätige Menschen daran, dieses zu finalisieren. „Wir haben vom Wunsch nach einem Wintermarkt erfahren, konnten uns für dieses Vorhaben begeistern und möchten gern unseren Beitrag zum Gelingen leisten“, sagt Stephanie Schneider, die mit ihrer Eventagentur über viel Veranstaltungserfahrung verfügt und die organisatorische Leitung übernommen hat. Der 1. Sylter Wintermarkt soll „hyggelig“, also gemütlich werden: Der windgeschützte Platz wird vom 14. Dezember bis 3. Januar mit allem ausgestattet, was zum „hyggeligen“ Lebensgefühl beiträgt: Ein mit Holzschnitzeln ausgelegter Platz, in dessen Zentrum eine Almhütte, ein Kinderkarussell und überdachte Stehtische zum Verweilen einladen werden. Das alles wird von Holzhütten umrahmt, deren Angebote möglichst vielfältig sein sollen. Am Rahmenprogramm wird noch gefeilt, der Grundtenor stehe jedoch fest: „Wir möchten die Sylter Einwohner wie auch Urlauber mit dem Besten, was Sylt zu bieten hat, verzaubern“, sagt Bürgermeister Nikolas Häckel. „Dazu gehören auch Momente mit Sylter Weihnachtsliteratur, Melodien und Gesänge des Nordens“.

Nun gilt es, den Markt mit Leben zu füllen. Interessierte können sich ab sofort für einen der Stände anmelden, wobei es in der ersten Phase ausschließlich um Aussteller und Hüttenbetreiber geht, die Handgemachtes, Winterliches, Schönes aber auch Nützliches anbieten möchten. Auf der Internetseite www.sylt.de/weihnachtsmarkt finden sich erste Informationen und die Standanmeldung.

„Das erklärte Ziel aller Beteiligten ist es nicht, möglichst viel Gewinn mit dieser Veranstaltung zu erzielen“, betont Tobias Enkelmann von den Sylter Unternehmern. „Uns geht es in erster Linie darum, einen professionellen Markt zu realisieren, der von den Besuchern gemocht wird, der sich auch im Vergleich mit etablierten Märkten sehen lassen kann, und der das Potenzial hat, in Zukunft zu wachsen.“ Deshalb seien die Standmieten zu Selbstkosten kalkuliert worden, „so dass die Betreiber nicht nur Freude an der Teilnahme selbst haben, sondern am Ende auch einen wirtschaftlichen Erfolg für sich verbuchen können“.