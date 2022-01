In Westerland auf Sylt : Im „American Bistro“ gehen die Lichter aus: Gäste kamen zum Ausverkauf

Eine Institution der Kneipenszene auf Sylt macht dicht. Eigentlich wollte Sepp Brückmann den Laden von John Hinck übernehmen, doch das scheiterte an den Miet-Konditionen. Jetzt sucht er eine neue Location.

16. Januar 2022, 16:54 Uhr

Eine Institution der Kneipenszene auf Sylt macht dicht. Eigentlich wollte Sepp Brückmann den Laden von John Hinck übernehmen, doch das scheiterte an den Miet-Konditionen. Jetzt sucht er eine neue Location.

„So richtig realisieren kann ich es wohl erst, wenn ich die Füße hochlege“, meint John Hinck, während er an einem Bartresen steht, der schon ein wenig zerpflückt aussieht. Nach 25 Jahren öffnete er am vergangenen Wochenende zum letzten Mal die Türen des American Bistro. Seine Gäste kamen diesmal nicht, um zu feiern, sondern um beim großen Ausverkauf ein Schnäppchen zu machen oder Erinnerungsstücke an gute alte Partyzeiten zu ergattern.

Einen Großteil des Inventars, darunter Spirituosen, Küchen- und Kühlgeräte, hatten in den Tagen zuvor bereits die Gastronomen aus der Nachbarschaft abgeholt. Für die zahlreichen Besucher, die am Samstag- und Sonntagnachmittag zwischen Stapeln von Gläsern, Flaschen, Licht- und Soundtechnik stöbernd durch die Räume schlichen, gab es aber dennoch eine Menge zu entdecken: Von Kleinigkeiten wie Kneipenspielen, Cocktail-Rezeptbüchern, Partydeko, Sektkübeln und Eisbehältern über Restbestände an Weinen und Spirituosen bis hin zu großen Geräten wie dem Kickertisch, an dessen Unterseite die Unterschriften aller prangen, die jemals zu Null gegen Sepp Brückmann verloren haben.

Sepp hätte das Bistro eigentlich übernehmen sollen, so war zumindest der Plan. „Nach so vielen Jahren in der Nachtgastro machen sich gewisse körperliche Abnutzungserscheinungen bemerkbar“, erklärt John seine Entscheidung, kürzer zu treten. „Man wird halt nicht jünger.“ Eine saftige Mieterhöhung bei einer sehr kurzen Mietlaufzeit und weiteren kostspieligen Bedingungen machten dem Junggastronomen die Übernahme aber unmöglich.

Schade, das American Bistro nach so vielen Jahren aufgeben zu müssen, meint John. „Gerade, weil wir damals alle noch jung waren und quasi in den Laden hineingewachsen sind.“ 1996 waren John und seine Freunde gerade in ihren Zwanzigern und im Bistro „Le Bon Croque“ beschäftigt, als Christian Koch ihnen das Angebot machte. „Er hatte damals ein reines Barkonzept mit Billardtischen, wo später die Tanzfläche war“, erinnert sich John. Er ergriff seine Chance zusammen mit Kai Petersen, der sich zwölf Jahre später aus dem Nachtgeschäft verabschiedete und heute das Hotel Wagenknecht betreibt. „Wir haben das Bistro belebt, indem wir typisch amerikanische Küche mit einem Bar- und Diskothekenkonzept verknüpften.“

Das Konzept ging auf – nicht zuletzt, weil viele Freunde dabei mithalfen, darunter Koch Mario Witt, der heute die Crêperie am Meer betreibt. Vieles änderte sich mit den Jahren: Mit dem jüngeren Publikum kamen neue Musikrichtungen, aus Schlager wurde House und manchmal Hiphop. „Beständig waren die Partys zum Windsurf Worldcup“, erinnert sich John. „Weil die Surfer sich bei uns wohlgefühlt haben – wir surfen hier alle selbst.“ Auch der Heiligabend war ein klassischer Bistro-Feiertag, an dem sich alle Sylter nach der Bescherung noch einmal zum Feiern trafen. „Später etablierten wir noch die Gastro-Silvesterparty ein paar Tage nach dem eigentlichen Jahreswechsel für alle, die an Silvester arbeiten mussten.“

Nun ist das Licht aus im American Bistro. John Hinck will erst einmal den kommenden Sommer genießen, ein wenig die Füße hochlegen. „Vielleicht helfe ich in der Surfschule am Sunset Beach aus oder bei Mario in der Crêperie.“ In jedem Fall will er sich aber ein wenig Ruhe gönnen nach den langen, lauten Partynächten. Und dann? „Vielleicht unterstütze ich Sepp, wenn er eine neue Location für eine Bar gefunden hat.“ Konkrete Pläne gibt es zwar noch nicht, aber Sepp Brückmann bleibt motiviert und will der Nachtgastronomie auch in Zukunft ein Zuhause bieten. Wie und wo, bleibt abzuwarten.