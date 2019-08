Kolumne von Nils Lackner : Ihre Hoheit, die Weinprinzessin

In unserer Wein-Kolumne berichtet Sommelier Nils Lackner über das 1. internationale Wein-Festival im Ostseeresort Damp.

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 17:30 Uhr

Am nächsten Wochenende habe ich das Glück, an der Ostsee in der Jury zu sitzen, wenn in Damp bei Eckernförde die erste Weinprinzessin Schleswig-Holsteins gewählt wird. Seitdem kommen die ganze Zeit irgendwelche Typen auf mich zu, klopfen mir auf die Schulter und zwinkern mir gönnerhaft zu. Ich weiß nicht, was manche Menschen mit einer Weinprinzessin verbinden, aber mit Bewerbungscouch hat das Ganze nix zu tun. Es ist eine alte deutsche Tradition, welche wir hiermit zum ersten Mal in den Norden holen. Bewerben konnte sich jede Bewohnerin unseres Bundeslandes, solange sie volljährig ist. Das und Spaß am Wein waren die einzigen Bedingungen.

Die erste deutsche Weinkönigin war übrigens eine Pfälzerin aus Pirmasens, was insofern spannend ist, als dass auch da Weinbau nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Aufgaben waren damals wie heute die gleichen: Repräsentation deutscher Weine, speziell derer aus ihrer Region. Heißt für unsere norddeutsche Weinmajestät, dass auch sie im kommenden Jahr nach der Wahl auf verschiedenen Events dabei sein wird, um die Weine Schleswig-Holsteins zu präsentieren.

Doch wie läuft eine solche Wahl denn nun ab? Zunächst einmal gab es eine Vorbewerberphase, bei der die Kandidatinnen sich kurz vorstellen konnten. Wichtig war dabei weder Alter noch Aussehen, sondern eher die Antwort auf die Frage, warum sie denn überhaupt die Krone tragen möchten.

Aus dem Pool an Bewerberinnen wurden nun acht Kandidatinnen ausgewählt, von denen jeweils ein Video gedreht wurde. Diese acht Videos stehen jetzt online und man kann für seine Favoritin wählen. Ich habe die Kandidatinnen bisher weder kennengelernt, noch gesprochen, noch darf ich mitwählen, da ich ja in der Jury sitzen werde.

Was mich allerdings stolz macht und mein norddeutsches Herz erfreut, ist die Entwicklung. Wir feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum des Weinbaus hier oben im Norden. Mit der Wahl der ersten Weinprinzessin kommt eine weitere vinophile Tradition hinzu. Die Krönung findet im Rahmen des ersten internationalen Wein-Festivals im Ostseeresort Damp statt, das erste seiner Art hier oben. Als Küstenkind, das gerne auf Sylt lebt, aber auch als beruflicher Weintrinker finde ich das eine Bereicherung für unser Bundesland. Wein ist gesellig und macht Spaß. Da sollten wir Nordlichter ruhig ein bisschen mitmischen.







Sylts bekanntester Sommelier Nils Lackner ist Gastgeber und Kurator des ersten internationalen Weinfestivals Schleswig-Holstein, das vom 6. bis 8. September im Ostseeresort Damp stattfindet.