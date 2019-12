Ideales Weihnachts-Badewetter

Bei sieben Grad Luft- und sechs Grad Wassertemperatur sprangen gestern wieder 150 Hartgesottene in die Fluten

Westerland | Der kleine Regenschauer sorgte dafür, dass nicht nur die Badenden, sondern auch die Schaulustigen nass wurden: Pünktlich und wenige Minuten vor dem Startschuss zum Weihnachtsbaden in Westerland am gestrigen zweiten Weihnachtstag fielen die ersten Regentropfen. Diese brachten aber weder die 150 Teilnehmer von ihrem Vorhaben ab, noch schreckten sie die Hundertschaften Schaulustiger, die auf allen drei Ebenen – am Strand, der unteren und der oberen Strandpromenade – darauf warteten, die Badeverrückten anfeuern zu können.

Bis wenige Minuten vor dem Start um 14.30 Uhr sah es noch nach idealem Badewetter aus – soweit man im Dezember davon sprechen kann: Sieben Grad Lufttemperatur, praktisch kein Wind und strahlender Sonnenschein. Kein Wunder, dass der Teilnehmerandrang in diesem Jahr deutlich größer war als in den vergangenen Jahren.

„Schon um 12.30 Uhr standen fast mehr Teilnehmer in der Schlange, als wir zulassen konnten“, berichtete Veranstaltungsleiter Jörg Elias vom zuständigen Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) . Wie in jedem Jahr war aus Sicherheitsgründen bei 150 Teilnehmern Schluss.

Durch das zunächst gute Wetter angespornt, wollten in diesem Jahr deutlich mehr Menschen in die Fluten springen, als sonst. Silke Baier aus Regensburg und ihre Tochter Martina beispielsweise, die nach eigenen Angaben zwar gern an verrückten Aktionen teilnehmen, „aber bisher noch nie im Urlaub auf Sylt. Als wir davon erfahren haben, wollten wir gleich mitmachen – aber dann auch im passenden Weihnachtsoutfit“, sagt die Hartgesottene.

Weihnachtsmütze und passende, rote Badebekleidung waren bei den Kostäumen wieder voll im Trend, dicht gefolgt von Wikingern, Rentieren und Pinguinen. Wie es im Wasser war? „Wenn man erstmal drin ist, ist es gar nicht mehr so schlimm“, stellte Martina Baier fest.

Bei einer Wassertemperatur um sechs Grad schienen auch die anderen Teilnehmer sich in den Fluten wohlzufühlen: Während das Spektakel in anderen Jahren kurz nach dem Sprung ins Wasser schon wieder vorüber war, entschieden sich in diesem Jahr überraschend viele Teilnehmer für eine zweite Runde in der Nordsee. Um ihre Sicherheit mussten sich die Badebegeisterten dabei wie immer keine Sorgen machen: Feuerwehr und DRK-Wasserrettung sorgten dafür, dass das Weihnachtsbaden ohne Zwischenfälle stattfinden konnte.