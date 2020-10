„Ich wollte schon immer Schrauber werden“

Irgendwo zwischen Arbeit und Schlaf hat Thies Müller Zeit gefunden, um über sich, seine Werkstatt, Freundschaft und Sylt zu sprechen

Westerland | Typisch norddeutsch. So möchte man Thies Müller gerne beschreiben. Der 29-jährige Sylter begegnet einem fast immer mit einem breiten Grinsen und einem knappen, aber freundlichen Moin, ist eher wortkarg bis er seinen Gegenüber einschätzen kann, aber auch hilfsbereit. Von Nix kommt nix, das wissen die Norddeutschen und auch Thies Müller – „Sabbel nich’, dat geit!“ scheint hier die Devise zu sein. Einfach anpacken, machen, wird schon gut gehen. Im Fall des Sylters stimmt das auch. Vor zwei Jahren hat sich der Mann mit den blauen Augen selbstständig gemacht – bereut hat er das nie, im Gegenteil. Auch wenn die Nacht kurz und die Arbeit viel ist: „Das war die richtige Entscheidung, definitiv“, sagt er.

Am 20. Juli 1991 wurde Thies Müller geboren. Er besuchte den dänischen Kindergarten, später, wie schon sein Vater, die dänische Schule. Anschließend ging er , wie so viele Sylter Kinder, nach Flensburg, um dort die dänische Schule zu besuchen und seinen Realschulabschluss zu machen.

Fragt man ihn, wie seine Kindheit auf der Insel war, muss er kurz überlegen. „Richtig spannend wurde es, als wir Roller fahren durften“, sagt er dann. „Da hat das ganze Elend angefangen.“ Fahren, rumschrauben, auseinanderbauen, um anschließend alles wieder zusammenzusetzen – „bis dann irgendwann die Polizei vor der Tür stand, weil der Roller zu schnell war“. Thies Müller rückt schmunzelnd die schwarze Mütze, die er trägt, zurecht. „Ich wollte halt schon immer Schrauber – Kfz-Mechaniker – werden.“

Seine ersten Autos, einen VW Polo und einen Dreier BMW, besaß er schon vor seinem 18. Lebensjahr. „Mehr als zwei durfte ich auch nicht haben“, sagt er lachend und erinnert sich, wie er seine Mutter immer wieder bitten musste mit ihm zu fahren, als er noch nicht volljährig war.

Thies Müller spricht angenehm ruhig. Immer wieder stiehlt sich ein Lächeln in sein Gesicht, manchmal auch ein breites Grinsen – vor allem dann, wenn er über seine Arbeit redet.



Eine leerstehende Halle war seine Chance





Nach der Schule absolvierte er seine Ausbildung zum Nutzfahrzeugtechniker bei Remondis, blieb dort ein Jahr. Anschließend arbeitete er drei Jahre in einer freien Werkstatt auf der Insel und besuchte die Meisterschule in Heide. „Ich bin zur Meisterschule gegangen, weil ich selbstständig werden wollte“, sagt Thies Müller. Er schraubte ein halbes Jahr im Autohaus Rossier und fuhr drei Monate lang Lastwagen, bis es im August 2018 soweit war.

Über einen Freund hatte er von der leerstehenden Halle in der Tinnumer Straße 7 in Westerland erfahren. Thies Müller sah die Chance und nutzte sie. Gut zwei Monate dauerte es, die Halle mit Hilfe von Freunden zur Werkstatt umzubauen. „Du hast in der Zeit wirklich gemerkt, wer dich unterstützt und wer nicht“, sagt er. Seinen Freundeskreis hält der Sylter klein – getreu dem Motto „lieber weniger Freunde - dafür aber die Richtigen“. Im Oktober 2018 öffnete „Müllers Autowerkstatt“ ihre Türen.

Das erste halbe Jahr nach der Eröffnung arbeitete der 29-Jährige alleine. Durch den Kundenverkehr und das ständig klingelnde Telefon sei er tagsüber kaum zu etwas gekommen. Gegen 16 Uhr schloss er ab, fingt an zu schrauben. Oft bis tief in die Nacht hinein. „Was anderes als arbeiten und schlafen habe ich damals nicht getan.“ Gerade zu dieser Zeit habe er ab und an Bedenken gehabt, gibt er zu. „Da steht man abends hier und überlegt, was passiert, wenn das nicht klappt.“

Hätte er die Halle hier nicht bekommen, wäre auch ein Umzug aufs Festland ein Option gewesen. Der Sylter legt den Kopf schief, lacht: „Wobei ich glaube, man lebt gar nicht so schlecht hier.“ Die Großstadt sei auf Dauer nichts für ihn, sagt er dann. Die Nähe zum Strand, auch wenn dieser für seinen Geschmack manchmal zu überlaufen ist, reizt ihn nach wie vor. Am Lister Ellenbogen sei er gerne, „am liebsten im Winter, wenn gar keiner da ist“. Doch er geht selten an den Strand. Meistens ist es schon dunkel und spät, wenn Thies die Werkstatt abschließt.

Was macht der 29-Jährige, wenn er mal nicht in der Werkstatt ist? „Am liebsten fahre ich dann weg“, sagt er. „Weil dann geht man nicht doch noch in die Firma. Hier kann man ja immer irgendwas machen.“ Mit Motorrad und seinen drei Cousins, die allesamt wie auch Thies’ Vater auf dem nahen Festland leben, geht es dann auf die nächste Rennstrecke.



Am Lagerfeuer kann er den Kopf ausschalten





Und auf Sylt? „Am Lagerfeuer sitzen und ein paar Bier trinken, einfach den Kopf ausschalten.“ Er überlegt kurz: „Die ganz normalen Sachen eigentlich. Das tut richtig gut, mal nicht an die Firma denken, das Handy zuhause lassen.“

Ja, er genießt die Ruhe und das Nichtstun. Doch Thies Müller arbeitet auch gerne: „Eigentlich mag ich es am liebsten, wenn es richtig schlecht läuft“, erzählt er fröhlich. „Wenn ich von Kopf bis Fuß komplett dreckig bin, es am Ende dann doch wieder funktioniert und ich alles hinbekommen habe“, dann ist er glücklich. Oder auch, wenn seine Kunden zufrieden sind: „Das sind die Momente, die am schönsten sind. “



Seine größter Wunsch: Ein größerer Parkplatz





Mit der Werkstatt hat er sich einen Traum erfüllt. Hier ist alles genau so, wie Thies es sich vorgestellt hat. „Familiäres Klima, flache Hierarchie“, so beschreibt er das Verhältnis zwischen ihm und seinen drei Mitarbeitern. „Ja, ich komme gerne zu Arbeit - auch wenn im Bett bleiben noch schöner ist“, scherzt einer von ihnen. „Dass sie gerne zur Arbeit kommen, ist mir wichtig“, sagt Thies.

Was er sich wünschen würde? „Einen größeren Parkplatz“, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen.