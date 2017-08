Yared Dibaba auf Sylt : „Ich sitze auf zwei Stühlen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Promo 1 von 1

Er ist eines der bekanntesten Gesichter im norddeutschen Fernsehen. Yared Dibaba kann aber noch mehr als moderieren: Heute Abend kommt er mit seiner Band nach Sylt und zeigt, dass er auch singen kann. Im Interview verrät Dibaba, was die Besucher beim Konzert ab 20.15 Uhr im Kursaal³ erwartet.

Herr Dibaba, Sie treten heute Abend auf Sylt auf. Kennen Sie den die Insel?

Ja, ich war schon ein paar Mal auf Sylt. Das erste Mal ist nun auch schon wirklich lange her – ich glaube, das war 1998. Im Rahmen des Surf World Cups bin ich damals mit einer Band aufgetreten. 2005 habe ich den Surf World Cup dann sogar moderiert und konnte die Insel gut kennenlernen.



Und, gefällt es Ihnen hier?

Ja, absolut! Es ist eine wunderschöne Insel, die mich total anspricht. Sylt hat die tollsten Sonnenuntergänge, die ich in Deutschland gesehen habe. Und ich mag die Nordsee-Wellen bei stärkerem Seegang.



Sie kommen dieses Mal als Musiker mit Ihrer Band nach Sylt. Dennoch kennen die meisten Sie vermutlich eher schnackend aus dem Fernsehen als singend auf der Bühne ...

Ja, und das soll sich ändern! (lacht) Denn ich mache wirklich schon sehr lange Musik und habe in verschiedenen Bands gesungen, auch in einer großen Funk & Soul-Formation. Dann entwickelte sich aber die Moderation und ich hatte nicht mehr die Zeit, mich im Musikbereich auszutoben. Irgendwann wurde der Wunsch nach Musik dann aber so groß, dass ich einfach das gemacht habe, wozu ich immer Lust hatte: Auf Plattdeutsch verschiedene Musikstile wie Funk, Soul, Hip Hop und Reggae zusammenzubringen. Dabei ist dann ein neues Musikgenre entstanden, eine Art Shanty-Stil mit vielen verschiedenen Einflüssen.



Shanty-Stil, das klingt nach Folklore?

Das ist richtig. Folklore wird bei uns im Norden oft belächelt. Wenn man aber in andere Länder oder auch andere deutsche Regionen guckt, gehört regionale Musik zum Leben einfach dazu. Ob in Bayern, Portugal oder Brasilien – Folklore hat immer einen Platz und ist wie die Sprache, die Kleidung und das Essen Teil des Alltags. Shanty-Gesang und die plattdeutsche Sprache gehören zur norddeutschen Tradition. Sie sind ein großer Schatz, den wir hüten sollten. Bei unseren Auftritten hat diese Musik auch nichts Verstaubtes, sondern ist total modern und gefällt sowohl dem jüngeren als auch dem älteren Publikum. Diese Erfahrung hat mich immer mehr ermutigt, weiter in diese Richtung zu gehen.



Wer Sie im Fernsehen oder auf der Bühne erlebt, hat das Gefühl, dass Sie sich dort rundum wohl fühlen und sich nicht verstellen. Ist dieser Eindruck richtig?

Das stimmt. Verstellen ist immer anstrengend und stressig. Für mich ist das, was ich mache, auch keine Arbeit, sondern eine große Freude und ich bin voller Dankbarkeit, dass ich mich in dieser Form auf der Bühne ausleben kann. Für mich ist das wirklich ein Traumjob.



Sie singen auf Platt, kennen Sie auch Sölring, das Sylter Friesisch?

Ich kenne die Sprache, beherrsche sie aber nicht. Dennoch finde ich es toll, dass es noch Menschen gibt, die Sylter Friesisch sprechen und pflegen. Denn es ist sehr wichtig, dass das Regionale aufrechterhalten bleibt. Das sind unsere Wurzeln und an denen sollten wir festhalten.



Sie Ihre Lieder auch verständlich für Menschen, die kein Plattdeutsch sprechen?

Ja, bei meinem Programm ist es so, dass alle eine Menge mitnehmen können. Ich mache sogar auf der Bühne einen kleinen Plattdeutsch-Kurs. Außerdem ist die Sprache ja auch relativ verständlich – und wenn nicht, kann man mich auch immer fragen. Meine Konzerte sind ganz entspannt und locker, niemand soll ausgeschlossen werden.



Das hört sich an, als könnte sich das Publikum auf einen heiteren Abend einstellen?

Prinzipiell ist es heiter, allerdings schlage ich auch zwischendurch mal ernste Töne an. Denn so ist ja auch das Leben. Mein Albumtitel heißt „Land in Sicht“ und in dem gleichnamigen Lied geht es um die Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und mit Schiffen übers Mittelmeer kommen und froh sind, wenn sie endlich Land sehen. Das ist sehr wohl ein ernstes Thema und es ist auch ein ernsthaftes Anliegen von mir, darauf hinzuweisen. Es ist wichtig, hinzuschauen und dass wir uns dafür einsetzen, die Ursachen für die Vertreibung zu bekämpfen. Denn kein Mensch verlässt gerne seine Heimat.



Apropos Heimat: Wo ist Ihre?

Ich habe eine Heimat in Norddeutschland und eine in Oromia, was zu Äthiopien gehört. Aufgrund des Bürgerkrieges musste ich Oromia aber verlassen – auch übrigens ein Thema, das ich bei meinen Konzerten anspreche. Mein Herz schlägt also sowohl norddeutsch als auch ostafrikanisch und das verträgt sich sehr gut. Ich habe das große Glück, dass ich zwei Heimaten habe. Das ist ein großer Schatz und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss, sondern vielmehr, dass ich wählen kann. Ich sitze nicht zwischen zwei Stühlen, sondern ich sitze auf zwei Stühlen.





von Julia Nieß

erstellt am 31.Aug.2017 | 19:02 Uhr