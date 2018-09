Interview mir Rainer Bielfeldt : „Ich sang schon Lieder auf der Friedrichstraße“

Im Interview spricht Sänger und Komponist Rainer Bielfeldt über sein Programm und seine Liebe zu Sylt. Morgen tritt er in Wenningstedt auf.

02. September 2018, 12:05 Uhr

Sein Klavierspiel ist unverkennbar. Sein Gesang auch. Seine Kompositionen sowieso. Rainer Bielfeldt hat im Laufe seiner gut 30-jährigen Karriere sowohl als Solist wie auch als Begleiter von Stars wie Tim Fischer, Gayle Tufts, Ole Lehmann, Nana Gualdi oder Alfred Biolek durchaus schon die Massen erreicht. Gut zehn Jahre nach seinem letzten Album „Sänger sein“ bringt er jetzt ein neues auf den Markt und geht endlich auch wieder auf die Bühne. Am morgigen Mittwoch tritt er um 20.15 Uhr im Wenningstedter Kursaal³ mit seinem Programm „Die Erinnerung von morgen“ auf. Es wird ein ruhiger und zeitloser Abend als Gegenpol zum tagtäglichen Wahnsinn. Im Interview spricht Rainer Bielfeldt über die letzten Jahre, sein aktuelles Album und seine Geschichte mit der Insel.

Herr Bielfeldt, Ihr aktuelles Album und Programm tragen den Titel „Die Erinnerung von morgen“. Aber erinnern wir uns nicht eigentlich an die Dinge von gestern?

Das ist richtig. Aber wir müssen jetzt, in jedem Augenblick dafür sorgen, dass wir später an möglichst vieles gern zurückdenken. Heute schmieden wir unsere glücklichen Erinnerungen von morgen.



Das aktuelle Album ist das erste seit elf Jahren. Warum die lange Pause?

Nun, auf der faulen Haut lag ich in dieser Zeit nicht. Ich habe andere Sänger, wie etwa Tim Fischer begleitet und für sie komponiert, ich habe Kindermusicals und -hörspiele geschrieben und produziert, ich habe Schauspielstudenten im Fach „Liedinterpretation“ unterrichtet und vieles mehr. Aber so schob ich das seit langem geplante neue Soloalbum von Jahr zu Jahr vor mir her. Das wird nicht noch einmal passieren, das neue Album ist bereits in Arbeit.



Sind Sie Liedermacher oder Chansonnier?

Es ist immer schwer, eine Schublade zu finden für sich selbst und seine Sache. Ich schreibe und singe deutschsprachige Lieder, die zu Herzen gehen und zum Nachdenken bringen sollen. Für Kopf und Bauch. Ich möchte die Menschen gern berühren, zum Lachen und Weinen bringen, und ich habe keine Angst vor dem ganz großen Gefühl. Ich glaube, ich habe im Laufe meines Schaffens einen ganz eigenen Stil gefunden, der musikalisch stark von Pop, Jazz, Musical und auch Klassik beeinflusst wurde.



Sylt und Sie, gibt es da schon eine gemeinsame Geschichte?

Oh ja, und die begann vor fast einem halben Jahrhundert. Im zarten Alter von fünf Jahren wurde ich ins Kindererholungsheim Vogelkoje „verschickt“, wie es damals genannt wurde. Mein Kinderarzt war der Meinung, ich wäre zu schmächtig. Zurück kam ich mit 500 Gramm mehr auf den Rippen und der Liebe zur Insel. Als Jugendlicher verbrachte ich mehrfach meine Ferien mit „Kirche unterwegs“ auf dem Campingplatz in Wenningstedt – und spielte Gitarre und sang Lieder von Bob Dylan auf der Friedrichstraße in Westerland. Seitdem besuche ich Sylt regelmäßig, zuletzt vor einem Jahr. Das war eine kurze Hochzeitsreise mit meinem Mann Tiago.



Und, wie fand er es?

Großartig. Er war sofort und in jeder Hinsicht in Sylt verliebt. Auch in die Schönheit der Insel. Und er kommt aus Brasilien, einem Land, das in punkto Natur wahrlich eine Menge zu bieten hat.



