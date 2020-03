„Ich fühle mich auf Sylt sicher“

Wie Insulaner ihre Insel erleben/Eine Reportage

26. März 2020, 15:35 Uhr

Sylt | Der Himmel ist dieser Tage strahlend blau, frühlingshafte Temperaturen lassen erahnen, dass der Sommer nicht mehr all zu fern ist – doch die Sylter Strände sind nahezu leergefegt. Vereinzelt trifft man jemanden in der Friedrichstraße, in der Drogerie oder an der Promenade. Andere Inselorte hingegen wirken ausgestorben. Familien mit kleinen Kindern machen sich durch die menschenleeren Straßen auf den Weg zum Strand, man begegnet Fahrradfahren und Joggern. Größere Gruppierungen sind nirgends anzutreffen.

„Mir ist bisher niemand begegnet“, erzählt Regina Fischer. Die 70-jährige Listerin geht jeden Tag nach draußen, um frische Luft zu schnappen und sich zu bewegen. Einkaufsläden meidet sie aufgrund des Coronavirus. Besorgungen werden für sie erledigt. Manchmal macht sie eine Ausnahme, erzählt sie und deutet lachend auf die Bäckertüte in ihrer Hand. „Ich fühle mich auf Sylt prinzipiell sehr sicher“, sagt sie. So auch jetzt. Während des Gesprächs hält sie den vorgegebenen Mindestabstand ein, geht sogar noch einen Schritt zurück.

„Wir können endlich ungestört unserer Arbeit nachgehen“, sagen zwei Arbeiter, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. Sie leeren die Mülleimer am Lister Hafen. Einer von ihnen deutet mit der Hand auf den leeren Platz vor der Tonnenhalle. „Sonst stehen hier so viele Fahrräder, dass wir kaum an die Mülltonnen kommen.“ Nicht ein Fahrrad ist zu sehen. „Wir sind gut drauf, Angst haben wir keine.“

Auf dem Weg zurück nach Wenningstedt begegnen einem auffallend wenige Autos – die Natur ist um so schöner anzusehen: Die Sonne spiegelt sich im Meer, die Wellen brechen sanft.

Es ist beinahe gespenstisch leer auf der Wenningstedter Promenade. Ein einzelner Strandkorb ist besetzt. Der Mann, der darin sitzt, streckt sein Gesicht in die Sonne, die Augen hält er geschlossen. „Das Wetter ist einfach traumhaft. Da ist es schön, dass man die Insel mal für sich hat – auch wenn man das unter den Umständen vermutlich gar nicht sagen sollte“, erzählt Thomas Schreiber. Der 50-Jährige ist im Landhaus Stricker tätig – momentan darf er nicht arbeiten. Täglich geht er raus, meistens nach Wenningstedt. Dort kann er die Ruhe genießen und begegnet niemandem. „Beim Einkaufen merkt man schon, dass die Menschen angespannt sind. Sie werden rücksichtloser“, sagt er und wird nachdenklich: „Dafür machen die Mitarbeiter der Supermärkte wirklich einen tollen Job!“

„Gerade an den Supermarktkassen werden die Menschen zunehmend aggressiver“, findet auch Marianne Skowronek. „Ansonsten bin ich total entspannt“, verrät sie über die Fahrradständer in der Westerländer Strandstraße hinweg. Die Sylterin ist stets alleine unterwegs. Die Treffen mit Freundinnen hat sie alle abgesagt. „Was nützt es, wenn wir dann alle so weit auseinander sitzen, da kommt kein Gespräch zustande.“ Stattdessen telefoniert oder chattet sie mit ihren Bekannten, um weiterhin in Kontakt zu bleiben.

Eine junge Familie schlendert gemächlich durch die Friedrichstraße. „Wir sind auf dem Weg zum Strand“, erzählt Björn Reiter. Er deutet auf die achtjährige Tochter – „Um die Kleine zu schützen sind wir viel dort in der Natur unterwegs, wo wenig Leute sind.“ Die Lütte zieht an seiner Hand, die Familie zieht weiter in Richtung Strand, wo einige Schaulustige die Ziehung der Buhnen beobachten.

„Man merkt einfach, dass die Menschen auf Abstand gehen“, erzählt Hannah Schwarz. „Was natürlich absolut richtig ist“, fügt die Abiturientin hinzu. Jeden Tag ist sie draußen unterwegs, damit ihr die Decke nicht auf den Kopf fällt. „Außerdem lässt es sich draußen viel besser lernen“, findet sie.

„Es ist sehr ruhig im Moment“, findet auch Filialleiter Holger Jansen – Schmidt’s Drogerie gehört zu den wenigen Läden, die noch geöffnet haben. Zwischen 40 und 50 Menschen kaufen dort täglich noch ein. „Um diese Jahreszeit haben wir sonst zehn mal so viele Kunden am Tag“, berichtet Jansen. Es sei traurig, dass ein Großteil der Sylter dazu tendiert weiterhin bei großen Drogerieketten zu kaufen. „Ich fürchte einige kleinere Geschäfte werden diese Krise nicht unbeschadet überstehen“, erzählt er. „Und auch wir haben Angestellte, die bezahlt werden wollen.“ Ein komisches Gefühl sei das schon, gibt er zu. Gerade dann, wenn Kunden kommen, die einen Mundschutz tragen oder erzählen, dass sie aufgrund eines Auslandsaufenthalts zur Risikogruppe gehören. Die Mitarbeiterin hinter der provisorisch abgetrennten Kasse nickt zustimmend. Es sind komische Zeiten.