Mensch des Jahres 2017 : „Ich bin stolz auf meine Truppe“

von Frank Deppe

erstellt am 24.Nov.2017 | 05:11 Uhr

„Singe, wem Gesang gegeben“ empfahl dereinst der deutsche Schriftsteller Ludwig Uhland. Einer, der sich diesen Rat zu Herzen genommen hat, ist Horst Henningsen. Der Leiter des Sylter Shanty-Chors erhob seine Stimme bereits vor mehr als 60 Jahren in einem Gesangsverein. Dem Singen ist er seitdem treu geblieben – und sollte durch diese Passion sogar eines Tages seine spätere Ehefrau kennenlernen.

Die Kindheit und Jugend verlebte Horst Henningsen zwischen Flensburg und der Schlei. Die Eltern arbeiteten in der Landwirtschaft, und als Schüler verdiente sich der Sprössling gerne den einen und anderen Groschen dazu. Das war manches Mal eine wahre Plackerei – „den Pflug habe ich noch mit einem Pferd über den Acker gezogen“.

Zu dieser Zeit wirkte der Teenager auch schon in einem Chor mit, allerdings nicht stimmlich, sondern mit Tenorhorn oder Trompete. An den Wochenenden zog der Chor über die Dörfer, spielte bei Festlichkeiten aller Art auf – „eine tolle, fröhliche Zeit“. Mit 16 Jahren trat Henningsen dann einem Männergesangsverein bei. Er war der Jüngste, sang als Bass. 1961 schloss der Heranwachsende die Schule ab, im Fach Musik prangte auf dem Zeugnis eine Eins.

Bahn oder Post? Diese Frage stellte sich der Schulabgänger und entschied sich für Zweiteres. Im nahen Flensburg absolvierte er die Ausbildung zum Postassistenten, durchlief dabei vom Schalterdienst bis zur Paketzustellung sämtliche Stationen. Nach dem Intermezzo des Wehrdienstes kehrte Henningsen noch für ein Jahr zu seiner alten Arbeitsstelle zurück.

Dass er dort jedoch ständig als Springer unterwegs war, „nervte mit der Zeit mächtig“. Und so kam eine Ausschreibung, die Postler als Saisonkräfte für Sylt suchte, gerade richtig. Es gefiel dem jungen Mann auf der Insel – und er blieb. Schnell knüpfte er Kontakte. Zum einen durch seine Tätigkeit als Schalterbeamter im Westerländer Postamt, das sich damals noch in der Stephanstraße befand, zum anderen durch seinen Beitritt zur „Westerländer Liedertafel“ unter Leitung von Walter Lohde. Als dieser Geburtstag feierte, sollte das Fest bei zwei Gästen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Horst Henningsen lernte an dem Abend seine Gitta kennen, die er ein Jahr später heiratete. Zwei Töchter und drei Enkel sollten der Ehe entspringen, und der enge Familienverbund spielt für Horst Henningsen heute wie früher eine große Rolle.

Auch beruflich ging es voran: Vom Postassistenten diente sich Henningsen bis zum Betriebsinspektor hinauf, wurde zweite Mann hinter dem Amtsleiter. Der Umzug in die neue Post bedeutete eine weitere Verkürzung des täglichen Arbeitsweges, denn das 1972 gekaufte Eigenheim steht gleich schräg gegenüber. „Wenn ich aus der Bürotür kam, sah das meine Frau aus dem Fenster und stellte schon das Essen auf den Tisch“, schmunzelt Horst Henningsen, der 1999 in den Vorruhestand trat.

Nach Feierabend hatte er zuvor häufig die Dienstkleidung mit dem Sportdress getauscht. Lange spielte er in einer Volleyballmannschaft, die bis in die Regionalliga aufstieg. Mit einem Gardemaß von 1,98 Metern war der hoch aufgeschossene Mann für diese Sportart prädestiniert. Und auch heute noch hält sich der Pensionär mit seiner Frau im Sportstudio fit.

Die „Westerländer Liedertafel“ löste sich Mitte der 70er Jahre auf. Doch schon wenig später bot sich eine Alternative: „In der Gaststätte ‚Tinnumer Hof‘ hatte der Wirt einige Stammgäste zur Gründung eines Shanty-Chors animiert. Stimmlich war das nicht so berühmt und das Akkordeon meist lauter als der Gesang. Mit dem ‚Hamborger Veermaster‘ und anderen bekannten Stücken haben wir bescheiden angefangen. Na, und dann ging es langsam aufwärts, nach einem halben Jahr hatten wir den ersten öffentlichen Auftritt.“

Da Horst Henningsen im Gegensatz zu fast allen anderen Mitgliedern bereits Gesangserfahrung hatte, sorgte er dafür, dass „das alles in etwas geregelte Bahnen kam“. Und so wuchs er quasi in die Rolle des Chorleiters hinein, für die er zudem einen zwölfwöchigen Lehrgang absolvierte. Es war keine leichte Aufgabe, die sangesfrohe Gemeinschaft zu formen. „Es war oft, wie einen Sack Flöhe zu hüten, und ich fühlte mich ein bisschen wie eine Gouvernante“, lacht Henningsen. Doch die Mühen sollten sich lohnen: Längst ist der Sylter Shanty-Chor, der just sein 40-jähriges Jubiläum feierte, eine feste Größe auf Sylt. „Ich bin stolz auf meine Truppe“, sagt Henningsen mit Nachdruck.

Noch heute berühren ihn indes die Ereignisse des Schicksalsjahres 2014 sichtlich. Es fing so erfreulich an. Als er seinen 70. Geburtstag feierte, lockte ihn seine Familie zur Alten Realschule, in der sich der Probenraum des Chors befindet. Als der Jubilar die Eingangstür öffnete, staunte er nicht schlecht: Alle Chormitglieder nebst Ehefrauen standen Spalier und sangen ein Ständchen, bevor im festlich geschmückten Probenraum getafelt und gefeiert wurde. Doch nur einen Monat später erhielt Horst Henningsen eine fatale Diagnose: Magenkrebs. Doch er kämpfte. Nach einem halben Jahr Therapie stand er pünktlich zu den Weihnachtskonzerten wieder auf der Bühne. „Nach dieser schweren Erkrankung habe ich aber auch Prioritäten neu gesetzt“, sagt er nachdenklich.

Seine Familie trägt ihn, sein Chor – und auch die vielen begeisterten Zuhörer. „Der Zuspruch ist wirklich toll. Da richten sogar Gäste ihren Urlaub nach unseren Konzerten aus.“ Horst Henningsen weiß: „Singen hält jung.“ Und nicht nur das: „Auch die Gemeinschaft unseres Chors, der Erhalt der Tradition und die Freude daran, anderen Freude zu bereiten, sind ganz wichtige Eckpfeiler.“ Dass sich indes immer weniger Menschen in ihrer Freizeit in Vereinen oder anderen Institutionen engagieren, erfüllt ihn mit Sorge: „Das Ehrenamt droht zu sterben, denn es finden sich fast nur noch ältere Menschen dafür. Doch wie sollen die Dinge funktionieren ohne ehrenamtlichen Einsatz?“

Horst Henningsen ist mittlerweile 73 Jahre alt. Rund 1750 Auftritte hat er mit seinem Chor bereits absolviert, doch auch weiterhin möchte er anderen Menschen schöne Stunden bereiten. Dafür wird derzeit wieder emsig geprobt, denn die Sylter Weihnachtskonzerte stehen bevor. Und dann werden Henningsen und seine Mannen in doppelter Hinsicht Gutes zu: Die Zuhörer auf das Fest einstimmen – und der Hamburger Seemannsmission „Duckdalben“ den Erlös der Konzerte spenden.

