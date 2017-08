Strandgut : Ich bin kein echter Sylter ...

vergrößern 1 von 1 Foto: rh 1 von 1

Da sieht man mal wieder, was die Medien (vor allem das Internet) anrichten können, wenn sie mit zweifelhaften Zitaten Stimmung machen. Dann wird der angeblich Zitierte schnell zum Opfer von Anfeindungen und Shitstorms, wie es Neudeutsch heißt. Da wird Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel morgens vom „Focus“ angerufen, um etwas über die Einwohnerbewegung auf Sylt zu sagen und muss sich am Abend als geprügelter Hund gegen Aussagen wehren, die er so nie getan hat. So viel zur Medienschelte – und zur Verteidigung des Sylter Bürgermeisters. Auch das muss an dieser Stelle mal gesagt werden!

Und doch erregt das Thema, wer ist eigentlich ein echter Sylter, nur deshalb so die Gemüter, weil es diese Frage ja tatsächlich gibt, und weil sich mit dieser Frage gelegentlich der Anspruch und die Aussage verbindet, nur wer ein echter Sylter ist, weiß auch, was die Insel braucht und wie sie sich zukünftig entwickeln soll. Schaut man sich allerdings auf der Insel um, dann sind es (sehr) viele Sylter, die einst aus Hamburg, Berlin oder Düsseldorf auf die Insel kamen, weil sie sich hier so wohl fühlten, dass sie unbedingt bleiben wollten. Sie gaben und geben der Insel Impulse und suchen nicht selten die Werte der Insel und nicht schnellen Genuss und Vergnügen. Was die Insel in ihrem Wesen ist, welche Gesetze der Natur hier gelten sollen, welche Bräuche, Sprache, ja auch welche wirtschaftliche und politische Ausrichtung sie nehmen sollte, ist und bleibt auch ohne das Prädikat „Echter Stammbaum-Sylter“ strittig.

Ich bin auch kein echter Sylter. Aber ich freue mich, hier seit einigen Jahren leben und arbeiten zu dürfen. Damit sich zukünftig auch andere über ein Leben auf Sylt freuen können, habe ich auch meine Vorstellungen vom dem, was richtig oder falsch für die Insel ist. Und ich nehme mir das Recht, diese meine Haltung auch einzubringen.

von Michael Stitz

erstellt am 26.Aug.2017 | 14:54 Uhr