„Ich bin es gewohnt neu anzufangen“

Ihr halbes Leben verbrachte Petra Hansen auf Sylt – nach 31 Jahren verlässt sie die Insel jetzt und blickt zurück

Avatar_shz von ago

23. Oktober 2020, 18:58 Uhr

List/Westerland | „Danach wollten wir uns einfach verändern“, erzählt Petra Hansen. Ihr Blick ist weich, wirkt ehrlich. Die Pastorin erzählt, warum sie vor über 30 Jahren nach Sylt gekommen ist. Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann, der ebenfalls Pastor war, hatte sie in Neuschönningstedt in Hamburg gearbeitet. Nachdem das Ehepaar seinen kleinen Sohn verloren hatte, musste ein Tapetenwechsel her. Sylt sei ein Experiment gewesen, sagt Petra Hansen dann. Viel weiter hätten sie ja nicht weggekonnt. Also bewarb hr Mann sich auf den Pastorenposten in der Kirchengemeinde Norddörfer. Petra Hansen stockt kaum merklich, unterbricht ihre Erzählung. „Es ist eine sehr tragische Geschichte“, sagt sie. Dann fährt sie fort zu erzählen, wie sie vorerst Urlaub genommen hatte – vielleicht klappt es ja doch noch mit der Schwangerschaft, habe sie damals gedacht. Doch dann wird ihr Mann krank. Im Jahr 1993 nimmt er sich das Leben. „Dann stand ich vor den Trümmern meines Lebens.“

Da die gebürtige Hamburgerin ihren Mann zuvor schon häufig vertreten hatte, bekannt und vertraut mit der Gemeinde – „es war ja ein Stück Heimat“ – trifft sie eine schwierige Entscheidung: „Ich habe mich dann für den sehr schweren Schritt entschieden, mich für die Stelle zu bewerben und zusammen mit der Gemeinde in diesen Prozess der Aufarbeitung zu gehen.“ Noch heute ist Petra Hansen davon überzeugt, dass dies der richtige Weg war. „Das war eine große Probe in meinem Leben“, sagt sie.

1993 tritt sie die Stelle in Wenningstedt an. „Das ist ja auch eine Gemeinde, in der viel los ist“, erinnert sie sich und schmunzeln. Alleine neun Zivildienstleistende standen damals unter ihrer Aufsicht. „Ich war rund um die Uhr beschäftigt.“

Beim ökumenischen Pastorenkonvent – einem Treffen der Pastoren der Insel, das vier mal im Jahr stattfindet – im Jahr 1996 lernt sie den Pastor der dänischen Kirche Jon Hardon Hansen kennen. „Ich rauchte damals noch – Gauloises“, erinnert sie sich und erzählt, dass sie französische Vorfahren hat. Auch der Jon Hardon Hansen rauchte damals noch – dänische Zigaretten der Marke Prince Denmark. „Du kannst doch nicht eine französische Zigarettenmarke rauchen, wo es doch jetzt diese furchtbaren Atomversuche gibt“, habe er sie damals kritisiert. „Das war unsere erste Begegnung, da gab’s schon ein bisschen Streit“, fährt Petra Hansen fort und fügt lächelnd hinzu: „Dafür haben wir irgendwann gemeinsam aufgehört zu rauchen.“ 1997 heiraten die beiden, im darauf folgenden Jahr wird Sohn Mikkel geboren.

Weil sowohl in der deutschen als auch in der dänischen Kirche Präsenzpflicht herrscht, entscheidet Petra Hansen sich, ihre Stelle in Wenningstedt aufzugeben. Rainer Chinnow wird ihr Nachfolger. Sie versorgt ihre Mutter und Sohn Mikkel und beginnt, an Freitagen und Samstagen im Friseursalon „Etoile“ in Westerland als Rezeptionistin zu arbeiten. Zwei Jahre arbeitet sie dort, macht außerdem die Ausbildung zur Farbberaterin und arbeitet als solche. „Da wurde ich dann plötzlich auch anders behandelt“, sagt sie über ihre Zeit im Friseursalon. „Wenn ich einen Raum betrete und sage, dass ich Pastorin bin, verhalten Menschen sich anders.“ Genau könne sie die Andersartigkeit nicht beschreiben, doch diese Erfahrung zu machen sei „sehr interessant“ gewesen. „Friseure und Pastoren haben ja auch einiges gemeinsam“, erzählt sie lachend – zuhören müsse man können, sich mental auf Menschen einstellen. Nebenbei küstert sie auch noch in der dänischen Kirchengemeinde. Ob ihr das alles nie zuviel geworden sei? „Das war ja sonntags, das konnte ich ja auch noch machen“, sagt sie schlicht und schmunzelt.

Da man sich als Beamtin nur eine gewisse Zeit beurlauben lassen darf, folgt auf Bitte des damaligen Propstes der Wiedereinstieg – auf dem Festland. Eigentlich sollte die heute 64-Jährige nur für drei Monate in der Kirchengemeinde in Breklum einspringen – tatsächlich wurde daraus ein dreiviertel Jahr.

„Und dann rief jemand aus List an.“ Auch dort hatte die gebürtige Hamburgerin schon des Öfteren die Vertretung übernommen – 2011 beginnt sie offiziell mit einer halben Stelle in List. Fast zehn Jahre später folgt nun der nächste Wechsel. Nach 31 Jahren verlässt Petra Hansen die Insel, die ihr in den letzten Jahren Heimat geworden ist. Zurück nach Hamburg zu gehen war und ist keine Option für die Pastorin: „Manchmal muss man sich für Heimat entscheiden – und wir haben uns für Nordfriesland entschieden.“ Genauer für Risum-Lindholm – hier hat das Ehepaar 2010 ein Haus gekauft. Und ab dem 1. November ist Petra Hansen zweite Pastorin der dortigen Kirchengemeinde. Die vergangenen zwei Wochen hat die Pastorin genutzt, um sich im neuen Zuhause einzurichten – Ehemann Jon Hardon Hansen wird in einem Jahr nachkommen. „Ich freue mich schon, in unserem eigenen Haus zu leben“, gibt sie zu. Immerhin: Seit ihrem 24. Lebensjahr war Petra Hansen ausschließlich in Pastoraten zuhause.

„Ich bin es gewohnt, neu anfangen zu müssen in meinem Leben. Das kommt mir jetzt zu Gute, denke ich“, erzählt sie dann. Doch die Insel und ihre Natur werden Petra Hansen fehlen, fühlt sie sich doch – abgesehen von der Lister Kirche und dem Lister Friedhof – am Ellenbogen am wohlsten. „Die vertrautgewordenen Menschen und die Landschaft werden mir fehlen, aber ich habe sie über 30 Jahre gehabt. Dafür bin ich dankbar“, sagt die 64-Jährige.

Doch auch ihre neue Heimat hat Vorzüge, auf die Petra Hansen sich freut. „Was ich am Festland so mag ist, dass ich einfach losfahren kann.“ Manchmal sei sie in ihrer Zeit als Pastorin auf dem Festland absichtlich Umwege gefahren – „ einfach, um das Gefühl zu haben, immer weiterfahren zu können ohne, dass es zu Ende geht.“ Einfach spontan zu ihrer Schwester nach Dithmarschen fahren zu könen ohne auf Züge angewiesen zu sein – darauf freut Petra Hansen sich sichtlich. Sie lächelt, schwärmt von der neuen Heimat.

Petra Hansen lässt viele schmerzliche, aber auch viele sehr schöne Momente hinter sich – nicht nur auf das eigene Leben bezogen. Es sei gerade die Arbeit als „Begleiter an Schnittstellen im Leben vieler Menschen“, die ihr die größte Freude an ihrem Beruf bereitet. „Jede Lebensgeschichte ist spannend“, sagt die gebürtige Hamburgerin und fährt fort: „Ich glaube, man lernt ganz viel in meinem Beruf. Weil man den Menschen einfach zuhören muss.“ Und das kann Petra Hansen. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass die Pastorin so erfrischend locker mit ihrem Stellenwechsel umgeht. Nervös sei sie nicht, im Gegenteil. „Ich habe schon Schlimmeres überstanden“, schmunzelt sie.

„Was in unserem Job immer unterschätzt wird ist, dass wir keine Einzelkämpfer sind“, so die Frau mit weichen Gesichtszügen. „Ich hatte auf Sylt immer gute Mitarbeitende, Kirchenvorstände und Ehrenamtler.“ Dafür ist sie dankbar.

Eigentlich hatte Petra Hansen Tierärztin werden wollen. Oder Balletttänzerin. Doch eine Verletzung vereitelte den Plan – „zum Glück“, wie sie sagt. „Ich wollte auf jeden Fall nach Neuseeland auswandern, einen Engländer heiraten und Schafe züchten“, sagt sie dann. Auch daraus ist nichts geworden – aber immerhin: Schafe gibt es glücklicherweise ja auch in List genug. Für ein Theologiestudium in Hamburg – und nicht woanders – entschied die junge Frau sich damals, weil ihr Vater schwer erkrankt war. „Das habe ich auch nie bereut.“ Sie lächelt. „Das ist der ideale Beruf für mich.“