Mensch des Jahres 2017 : „Ich bin Botschafterin des Sölring“

von Julia Nieß

erstellt am 23.Nov.2017 | 05:42 Uhr

Dass Maren Jessen eine der drei Nominierten für den Sylter Menschen des Jahres ist, macht sie ein bisschen verlegen – und dennoch sei es eine riesige Ehre. „Ich bin eigentlich kein Mensch für die erste Reihe, aber das Wichtigste ist eh, dass es die Sache nach vorne bringt“, bekräftigt die 61-Jährige. „Die Sache“, ihre Sache ist das Sölring – die Sprache der Sylter Friesen, für deren Erhalt sich Maren Jessen seit vielen Jahren einsetzt.

Dabei hat die gebürtige Tinnumerin die Sprache der Insel nicht als Kind gelernt. „Auf dem Schulhof wurde bei uns kein Sölring mehr gesprochen und auch meine Mutter hat damals Hochdeutsch mit uns geredet, obwohl sie sowohl Sölring sprach als auch Mooring, das Festlands-Friesisch“, erinnert sich sich.

Richtig gelernt hat Maren Jessen die Sprache erst Mitte der 2000er Jahre bei Maike Ossenbrüggen. „Damit ich das Gelernte aber nicht wieder vergesse, habe ich meine Mutter gebeten, mit mir Friesisch zu sprechen. So habe ich die Sprache relativ schnell gelernt.“ Und damit wurde Sölring für sie doch noch eine Art „Muttersprache“ – und Maren Jessen beweist damit, dass man die Sprache lernen kann, „auch, wenn es ein bisschen Arbeit ist. Aber es lohnt sich.“

Ihre Lehrerin Maike Ossenbrüggen war es schließlich, die Maren Jessen angeregte, für die Söl’ring Foriining in den Nordfriesischen Verein zu gehen – und als Delegierte in den Friesenrat, um die Inselfriesen zu vertreten. Bis heute ist sie dort geblieben und bezeichnet sich schmunzelnd als „Botschafterin des Sölring auf dem Festland“. Damit würde sie aber nicht Kokettieren, für sie sei das einfach selbstverständlich – „und ich mache das auch einfach sehr sehr gerne.“

Der 61-Jährigen kommt bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit zugute, dass sie als Tochter einer Mooringer Friesin neben Sölring alle friesischen Mundarten versteht. „Das ist natürlich ein glücklicher Umstand, wenn man im Friesenrat bestehen will. Denn dort wird nur friesisch gesprochen“, sagt sie lachend.



Nicht nur sprechen, sondern auch schreiben





Seit 2010 hält Maren Jessen auch Biike-Ansprachen auf Sölring. „Die ersten Jahre habe ich einen deutschen Text aufgeschrieben, den ich ins Friesische übersetzt habe“, erinnert sie sich. Doch das hat ihr nicht gereicht: Sie wollte die Sprache nicht nur sprechen, sondern auch schreiben können. „Da hat mich Renate Schneider toll unterstützt“, sagt sie. Schließlich wurde sie vom Nordfriesischen Institut gefragt, ob sie nicht auch mal einen frieischen Text für die Zeitung schreiben wolle – und auch das macht sie bis heute. Allerdings muss sie heute keine deutsche Vorschrift mehr machen, sondern kann den Text gleich auf Sölring verfassen. „Der Friese denkt und formuliert ganz anders“, erklärt sie. Dennoch handle es sich um eine simple Sprache. „Der Wortschatz ist nicht besonders groß, denn die Menschen, die sich hier angesiedelt haben, waren Seefahrer, Fischer und Bauern – und man sprach nur das Nötige.“

Im Jahr 2014 übernahm Maren Jessen den Vorsitz des C.P Hansen-Kuratoriums der Sylter Gemeinden, der seit 1960 einen Menschen auszeichnet, der sich um die Bewahrung des Sylter Brauchtums verdient gemacht hat. „Das wollte sonst keiner machen“, sagt sie. „Damit es den Preis aber weiter gibt, habe ich das übernommen.“ Außerdem ist sie erste Vorsitzende der Söl’ring Foriining und leitet die Theatergruppe des Sylter Heimatvereins, die nicht nur regelmäßig friesische Marionetten-Stücke, sondern seit dem vergangenen Frühjahr auch Bühnenstücke aufs Parkett bringen. „Ich habe gar nicht groß nachgedacht, als ich die Gruppe übernommen habe. Ich habe mir einfach gesagt: ‚Das darf nicht aufhören. Wir müssen damit weitermachen“.

Die Söl’ring Foriining würde ihr besonders am Herzen liegen, betont sie immer wieder. „Ich bin froh und auch sehr stolz, dass ich dort mitarbeiten kann“. Und sie hat ein Ziel: „Mein Anliegen ist es, dass wir das Sölring nicht sterben lassen. Ich sage immer: Das Sölring liegt auf der Intensivstation, aber es ist noch nicht soweit, dass es ins Hospiz muss. Dennoch müssen wir uns sehr bemühen und es beatmen.“



Eine friesische Kindheit in Tinnum





Ihr großer Wunsch sei es, dass die Sprache so lange erhalten bleibt, bis es zu einem obligatorischen Friesisch-Unterricht in den Sylter Schulen kommt. „Das ist ein hehres Ziel, aber es wird von einigen Institutionen – wie zum Beispiel dem Minderheitenrat in Berlin – angestrebt.“ Zudem möchte sie mit ihrer Arbeit eine Lobby für das Friesische schaffen und die Akzeptanz, auch unter den Zugereisten, stärken. Europaweit hätten viele Minderheiten gezeigt, dass Zweisprachigkeit möglich ist. „Dafür haben wir aber leider noch zu wenig Mitglieder.“

Aber auch, wenn Sylt als Tourismus-Destination auf Mitarbeiter vom Festland angewiesen ist, sieht sie das nicht als Nachteil. „Ich möchte auch die Zugezogenen für die Sprache begeistern. Die Kinder, die hier geboren werden, sollen das Gefühl bekommen, dass das Sölring etwas ganz besonderes ist.“

Aufgewachsen ist Maren Jessen in Tinnum. Über ihre Kindheit kann sie nur schwärmen: „Ich hatte eine friesische Kindheit und bin behütet in Tinnum aufgewachsen. Man kannte die Nachbarn, ist überall ein- und ausgegangen und auf dem Speiseplan standen Wildenten, Aale, Schollen und alles, was aus dem eigenen Garten kam“. Ihre Eltern hätten Zimmer vermietet. „Der Tourismus gehörte zum Leben eines jeden Sylter Kindes“, sagt sie. „Aber die Gäste waren immer Gäste, sie wurden nie Touristen genannt.“

Ihren zukünftigen Mann lernte sie mit 15 Jahren am Strand kennen. Gemeinsam zog es die beiden für einige Jahre nach Esslingen, bis sie wieder zurück auf die Insel kamen und mit viel Tatendrang eine Vermietung aufbauten. „Wir hatten zu Höchstzeiten 93 Betten und das hat uns sehr viel Freude gemacht, auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit war“, sagt sie.

Das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn – und heute spricht sie mit der Jüngsten, die nach dem Studium zurück nach Sylt gezogen ist, Sölring. Ihre Familie würde sie in ihren Ehrenämtern sehr unterstützen, erklärt Maren Jessen. „Mein Mann pusht mich richtig“, sagt sie lachend. Dennoch würde es ohne die vielen Menschen, die sie bei der Arbeit unterstützen, nicht gehen. „Ich bin ein Teamplayer und habe ganz tolle Leute hinter mir“, betont sie immer wieder und weiß: „Das ist jetzt mein Ding und ich habe die Zeit. Und als Friesin muss ich das einfach machen. Denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Hier können die Leser der Sylter Rundschau für Maren Jessen und die anderen Kandidaten abstimmen. Außerdem können Sie für ihren Kandidaten anrufen unter. Dazu wählen Sie die Nummer 01805-684352 (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 14 Cent aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 Euro/Min. Mobilnetz). Dort werden Sie gebeten, die zweistellige Nummer für Ihren Kandidaten einzugeben. Welche das ist, sehen Sie unten. Die Stimmen werden bis zum 30. November, 24 Uhr, gesammelt. Das Ergebnis wird bei der Siegerehrung bekanntgegeben. Die Nummern für das Telefonvoting: Horst Henningsen: 28; Helge Jansen: 29; Maren Jessen: 30