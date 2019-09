Hymne „trifft den Nerv der Zeit“

Jörn Ingwersen hat inoffizielle Morsum-Hymne verfasst / Noch ist unklar, wann diese zum ersten Mal zu hören sein wird

19. September 2019, 16:31 Uhr

Morsum | Das östlichste Inseldorf besticht nicht nur durch ein prächtiges Kliff, eine anheimelnde Kirche und manch andere Schönheit, sondern hat jetzt sogar eine inoffizielle Hymne. Die hat ihm der Vollblutmusiker Jörn Ingwersen auf den Leib geschrieben, der in dem sanften Song aber auch kritische Töne mit Blick auf den konstanten Verkauf von Immobilien an Auswärtige anschlägt.

Mehrere Jahrzehnte lebte der gebürtige Sylter – vielen werden seine Eltern, der Realschul-Konrektor und langjährige Kommunalpolitiker Hans Ingwersen und die Lehrerin Elisabeth Ingwersen, bekannt sein – in Hamburg, doch die Heimat hat er nie vergessen und regelmäßig besucht.

2018 kehrte der freiberufliche Übersetzer, der unter anderem den Bestseller „Game of Thrones“ und das Musical „We will rock you“ ins Deutsche übersetzte, nach Sylt zurück. Inzwischen ist er mit seiner Frau in Morsum sesshaft geworden und fühlt sich dort ausgesprochen wohl: „Man lebt hier wirklich befreit und merkt, wie viel Energie einem die Großstadt doch abzieht.“

Morsum hat Jörn Ingwersen als ein intaktes Dorf kennengelernt – gleichwohl verschone der Immobilienboom auch diesen Ort nicht. „Es ist erschreckend zu sehen, in wie vielen Sylter Orten Zweithäuser leerstehen. Das treibt viele Einheimische um und auch Morsum ist vor einer solchen Entwicklung nicht gefeit“, befürchtet der 62-Jährige.

Als Melodie für die augenzwinkernde und zugleich visionär-skeptische Morsum-Hymne diente Ingwersen der Jazzsong „Georgia on my mind“, den der amerikanische Komponist Hoagy Carmichael 1930 schrieb. Doch während dieser von Mondlicht sang, das durch die Kiefern scheint, textete Ingwersen für die Neufassung zum melodischen Klang von Geige, Ukulele und Glockenspiel unter anderem: „Morsum, Morsum – dein Herz ist grün. Wirst du mit deinen Deichen den Fluten widersteh‘n? Die alten Zeiten lange her, die Makler werden immer mehr… Morsum, Morsum – wie wird der Wind wohl weh‘n? Wirst du mit deinen Deichen die Flut der Menschen übersteh‘n? Denn dunkle Wolken ziehen auf – die ganze Insel steht zum Verkauf.“

Eine, die den Song schon hören durfte, ist Maren Ehmke. „Jörn Ingwersen trifft damit natürlich den Nerv der Zeit“, konstatiert die gebürtige Morsumerin und Vorsitzende des agilen Vereins der Morsumer Kulturfreunde. „Bei manchen Auswärtigen, die hier ihr Geld in Form eines Hauses anlegen, möchte man sich schon etwas mehr Respekt auserbieten – wir Morsumer sind eben nicht nur für die Gartenpflege und andere Tätigkeiten da, sondern haben auch eine eigene Identität.“

Andererseits gebe es aber auch gute Beispiele für Zweithausbesitzer, die echtes Interesse am Dorfleben hegen und sich integrieren.

„Dazu tragen sicherlich auch die Veranstaltungen der Morsumer Kulturfreunde bei“, unterstreicht Maren Ehmke mit Blick auf Ingwersens Liedzeile „Morsum, Morsum – noch gibt‘s hier Dorfgeschehen.“

Für das Dorfleben ist der rührige Verein eine wichtige Säule. Und das wird nicht nur von Einheimischen unterstützt – rund 80 Vereinsmitglieder wohnen quer durchs Bundesgebiet verteilt.

Wann Morsums inoffizielle Hymne das erste Mal öffentlich erklingen wird, steht noch nicht genau fest. Aber es wird natürlich in Morsum geschehen, im Rahmen einer der nächsten Veranstaltungen der Morsumer Kulturfreunde.