Sylter Polizei : Hubschrauber im Einsatz

Eine E-Bike-Fahrerin stürzte auf dem Tinnumer Silwai.

von shz.de

28. Juli 2019, 12:16 Uhr

Tinnum | Am Freitag Nachmittag um 14.20 Uhr ist es im Tinnumer Silwai zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 57-jährige Radfahrerin aus Hagen (Westfalen) war mit ihrem E-Bike beim Überqueren der Fahrbahn gegen den hinteren rechten Reifen eines ebenfalls in Richtung Westerland fahrenden Lastwagens geraten und gestürzt. Nach Angaben der Sylter Polizei trug sie bei dem Unfall eine Platzwunde am Kopf, Schürfwunden und vermutlich ein Schädelhirntrauma davon. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Flensburger Diako geflogen.