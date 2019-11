Hotel wird von Ferne gewärmt

EVS-Pilot im Hotel Stadt Hamburg /Fernwärme aus Blockheizkraftwerk

Westerland | Seit 150 Jahren ist das Hotel Stadt Hamburg eine der ersten gastlichen Adressen auf Sylt. Der Tradition verpflichtet, dem Neuen aufgeschlossen – das exklusive Domizil in der Westerländer Strandstraße setzt in Hinblick auf seinen Energiebedarf auf modernste Lösun-gen: In einem Pilotprojekt plante, baute und betreibt die Energieversorgung Sylt GmbH (EVS) in Kooperation mit dem bewährten Partnerunternehmen Hansewerk Natur GmbH im Hotel Stadt Hamburg einen Fernwärme-Hausanschluss in Verbindung mit einem Blockheizkraftwerk(BHKW) – eine so genannte Hybridversorgung.

„Günstiger, effizienter, umweltfreundlicher“, nennt EVS-Projektleiter Karsten Petersen die Vorteile. Mit der neuen Konzeption wurde für das Hotel eine maßgeschneiderte Lösung erstellt. Der größte Pluspunkt der Hybridversorgung: Das Blockheizkraftwerk ist ganz auf den Strombedarf des Hotels ausgelegt. Zudem kann überschüssige Wärme in den Sommermonaten in das Wärmenetz der EVS eingespeist und zusätzlich benötigte Wärme im Winter wieder dem Netz entnommen werden. Nicht nur, dass die beiden BHKW und der Fernwärme-Hausanschluss im Untergeschoss des Hotels Stadt Hamburg nicht mehr Platz bedürfen als die beiden ausrangierten Ölkes-sel: Die laufenden Kosten werden sich spürbar verringern, zudem werden pro Jahr etwa 140 Tonnen CO2 zum Wohl der Umwelt eingespart. ″Die Hybridlösung bietet sich ideal für Hotels, Appartementhäuser mit Pools und alle gro-ßen Gebäude an, die einen hohen Strom- und Wärmebedarf aufweisen″, erläutert Kars-ten Petersen. Räumlich ist diese innovative Lösung vorerst auf die Westerländer Innen-stadt begrenzt, die bereits über ein Fernwärmenetz verfügt, das in Zukunft sukzessive ausgebaut wird. Für kleinere Gebäude in der Westerländer Innenstadt empfiehlt sich hin-gegen ein Fernwärme-Hausanschluss, der Wärme ganz nach individuellem Bedarf nutzt und dabei günstig, platzsparend, wartungsarm und umweltfreundlich ist. Die EVS steht seit Jahren für Nachhaltigkeit und den effizienten Umgang mit Energie. Wer von diesen zukunftsweisenden Lösungen ebenfalls profitieren möchte, den berät Karsten Petersen gerne – telefonisch unter der Rufnummer 04651-925423 oder aber per E-Mail unter der Adresse ″karsten.petersen@energieversorgung-sylt.de″.