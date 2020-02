Horror an Bord: Mörder unter den Passagieren

Berliner Kriminaltheater führt Psychothriller von Sebastian Fitzek im Alten Kursaal in Westerland auf

Westerland/Berlin | Den Psychothriller „Passagier 23“ des bekannten Krimi-Autors Sebastian Fitzek zeigt das Berliner Kriminaltheater heute im Rahmen der Westerländer Abo-Theatersaison 2019/20. Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr im Alten Kursaal am Rathausplatz Westerland.

Zum Inhalt des Stücks: 23 Menschen sind es jedes Jahr weltweit, die während einer Reise mit einem Kreuzfahrtschiff verschwinden, teilten die Veranstalter mit. Noch nie ist jemand zurückgekommen. Bis jetzt. Anouk, ein Mädchen, das vor einem halben Jahr mit seiner Mutter verschwand, ist plötzlich wieder da.

Auf dem Schiff. Und in ihren Armen hält sie einen Teddybären, der ihr nicht gehört. Der Polizeipsychologe Martin Schwartz wird an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Sultan of the Seas“ geschickt. Dabei wollte er nie wieder ein Schiff betreten, denn vor fünf Jahren ist sein Sohn mit seiner Frau auf eben diesem Kreuzfahrtschiff verschwunden. Hier entpuppt sich das Stofftier als der Teddybär seines vermissten Sohnes und ein Albtraum beginnt. Das Schiff legt gen New York ab – an Bord 3000 Passagiere, ein traumatisiertes Mädchen, ein zutiefst verstörter Polizeipsychologe und ein Mörder auf der Jagd. Karten zum Preis ab 26 Euro für Erwachsene, ab 19,50 Euro für Jugendliche und ab 13 Euro für Kinder sind bei allen Vorverkaufsstellen auf der Insel Sylt erhältlich (Abendkasse: zwei Euro Aufpreis).

Sylter Schülerinnen und Schüler, die durch ihre Lehrkräfte beim Insel Sylt Tourismus-Service angemeldet werden, zahlen nur fünf Euro.

Die Spielzeit der Westerländer Abo-Theatersaison 2019/20 wird mit der musikalischen Hommage an Edith Piaf und Marlene Dietrich „Spatz und Engel“ am 15. April sowie der Komödie „Golden Girls“ am 6. Mai fortgesetzt.