Hommage an Udo Jürgens

Avatar_shz von Anja Werner

24. September 2019, 15:29 Uhr

Westerland | Am 30.September wäre der berühmte Entertainer Udo Jürgens 85 Jahre alt geworden, zudem jährt sich sein Todestag zum fünften Mal. Aus diesen Anlässen sind seine bedeutenden Songs präsenter denn je, nicht zuletzt durch das einzigartige Solo-Live-Programm von Alex Parker, Deutschlands bekanntestem Udo-Jürgens-Interpreten. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 25. September, um 20 Uhr im Alten Kursaal in Westerland. Karten gibt es an Vorverkaufsstellen ab 20 Euro (Abendkasse: 2 Euro Aufpreis).