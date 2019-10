Holger Bodendorf präsentiert Island Food Festival

Vom 7. bis 9. November lädt der Sternekoch Freunde und Partner auf Sylt ein, um ebenso „glamourös wie entspannt das Leben und den Genuss zu feiern“

Tinnum | „Ich habe im Laufe der Jahre schon an so vielen Festivals teilgenommen, jetzt ist es an der Zeit, etwas Eigenes auf die Beine stellen“, erklärt Holger Bodendorf seine Motivation hinter dem Island Food Festival. Dabei werden nicht nur klassische „Sylt-Themen“ bedient, der Sternekoch blickt beim Streetfood-Abend mit Bier und DJ oder der Perfect Meat Academy bewusst über den goldgeränderten Tellerrand hinaus.

„Damit kommen wir nicht nur unserer eigenen Leidenschaft nach, sondern auch dem Wunsch vieler Gäste“, so Bodendorf. „Natürlich verbindet man mit Sylt Luxus und Opulenz, und beim Island Food Festival werden wir auch besternte Kollegen zu Gast haben. Aber es hat einen Grund, dass wir das Event ‚Food‘ und nicht ‚Gourmet‘ Festival nennen. Jeder Gast soll sich wiederfinden.“ Das dreitägige Programm reicht deshalb von anspruchsvollen Weinproben über kulinarische Spitzenleistungen bis zur absoluten Partystimmung.





Weitere Informationen finden Sie auf www.landhaus-stricker.de