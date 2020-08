Sylter Süden ohne Handynetz : Hörnumer Sender wird abgeschaltet

Von Mittwoch bis Freitag werden die Antennen am Leuchtturm abgeschaltet – alle drei Handynetze sind betroffen.

von Ralf Henningsen

10. August 2020, 13:57 Uhr

Hörnum | Der Leuchtturm Hörnum ist nicht nur ein wichtiges Lichtzeichen für die Schifffahrt, sondern er versorgt auch den Sylter Inselsüden mit Mobilfunk. Nachdem die dreimonatigen Sanierungsarbeiten am Turm nun abgeschlossen sind, werden die Mobilfunkanlagen wieder am Turmschaft befestigt. Dadurch kommt es in der Zeit von Mittwochmorgen, 12. August, bis Freitagabend, 14. August, zu Beeinträchtigungen in allen drei Handynetzen.

Die Deutsche Funkturm GmbH betreibt am Leuchtturm in einer Höhe von etwa 23 Metern Mobilfunkantennen für die Netze von Telekom, Vodafone und Telefónica, die nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder an ihren ursprünglichen Standort versetzt werden und dazu kurzzeitig außer Betrieb genommen werden müssen.

Ab Mittwochmorgen wird dadurch die Mobilfunkversorgung nicht mehr oder nur noch mit Einschränkungen verfügbar sein. Spätestens ab Freitagabend wird der Empfang wieder vollständig hergestellt – je nach Wetterbedingungen und Fortschritt der Arbeiten eventuell schon früher.

Der 34 Meter hohe Leuchtturm aus dem Jahr 1907 erhielt einen neuen Korrosionsanstrich gegen die extremen Wettereinflüsse, sowie Erneuerungen am Umlauf. Dazu wurde der Turm bis auf eine Höhe von 27 Metern eingerüstet. Die Sanierungsarbeiten dauerten etwa zwei Monate.

Vom Leuchtturm aus versorgen Antennen aller drei Netzbetreiber den Inselsüden mit Mobilfunk, die nächsten Antennen stehen sieben Kilometer weiter nördlich bei der Sansibar. Handynutzer müssen daher mit Gesprächsabbrüchen und langsamer Internetverbindung rechnen.