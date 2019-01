Feuer auf Sylt : Hörnumer Lokal ausgebrannt

In der Nacht zu Sonnabend waren die Feuerwehren aus Hörnum, Rantum und Tinnum im Großeinsatz.

von Julia Nieß

05. Januar 2019, 09:39 Uhr

Sylt | Dass sie sich so schnell wiedersehen, damit hätten die Hörnumer Kameraden wohl nicht gerechnet: Nur wenige Stunden nach ihrer Jahreshauptversammlung in der Feuerwache wurden sie um 2.41 Uhr zu einem Feuer in das Lokal „Inselliebe“ im Blanken Tälchen gerufen.

Hörnums Wehrführer Dieter Mordhorst war der erste vor Ort. „Im vorderen Bereich des Restaurants brannte es und ich konnte nicht sehen, wie weit sich das Feuer bereits ausgebreitet hatte“ berichtet er gegenüber der Sylter Rundschau. Da vermutet wurde, dass sich eine Person im direkt angrenzenden Nachbarhaus und eine weitere im Keller des Restaurants befindet, alarmierte Dieter Mordhorst auch die Feuerwehren aus Rantum und Tinnum, um Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Etwa 50 bis 60 Feuerwehrleute seien schließlich an dem Einsatz beteiligt gewesen, schätzt der Wehrführer, außerdem die Polizei und das DRK.

„Das Restaurant stand in Vollbrand“, berichtet Mordhorst. Die Feuerwehr Hörnum führte den Innenangriff durch, die Kameraden aus Tinnum und Rantum verschafften sich von der Rückseite des Gebäudes Zugang zu dem Restaurant. Gemeinsam konnte das Feuer gelöscht werden, das Restaurant brannte jedoch komplett aus.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Person sei vor Ort vorgefunden worden, musste jedoch nicht ins Krankenhaus transportiert werden, erklärte ein Sprecher der Leitstelle Nord.

Die Wehren aus Tinnum und Rantum hätten sich schließlich um halb fünf aus dem Einsatz herausgelöst, die Hörnumer Kameraden waren bis halb sieben vor Ort, berichtet Wehrführer Mordhorst. Als Brandursache vermutet er einen technischen Defekt in der Kühlanlage, die genaue Ursache wird jedoch von der die Kriminalpolizei ermittelt, die den Tatort beschlagnahmt hat.

