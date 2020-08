Hörnum wieder ohne Kurdirektor

Vertrag mit Yvonne Groß wurde im gegenseitigen Einvernehmen beendet / Betriebsleitung wird wieder ausgeschrieben

Hörnum | Wohl kein Bürostuhl auf der Insel Sylt wird so häufig neu besetzt wie der des Hörnumer Kurdirektors. Am Dienstag wurde bekannt, dass auch die neue Leiterin des Hörnumer Tourismusservices, Yvonne Groß, wieder geht.

Die gebürtige Berlinerin hatte die Stelle erst am 1. April dieses Jahres angetreten. Yvonne Groß war zuvor bereits im Rahmen ihres Studiums für nachhaltiges Tourismusmanagement für den Tourismus-Service Hörnum tätig. Nachdem sie länger krankheitsbedingt ausgefallen war, haben sich Gemeinde und Yvonne Groß nun „im gegenseitigen Einvernehmen“ getrennt. Ihr Vertrag soll demnach am 31. August enden.

Auf der Stelle des Hörnumer Kurdirektors hat es in den letzten zwei Jahrzehnten einen regen Wechsel gegeben. Ilka Bauerochse hatte die Position 18 Jahre inne, bis sie 2003 abtreten musste. Für ein halbes Jahr übernahm Franz Uschan 2006 die Position, ihm folgte im November 2006 für sechs Jahre Carsten Holz. Nach seinem Fortgang im Jahre 2012 kam mit Christin Scholz am 1. Februar 2013 eine 24-jährige Thüringerin nach Hörnum – ihr Vertrag wurde Ende Oktober 2014 einvernehmlich aufgelöst. Am 1. April 2015 trat Finja Fröhlich den Posten an, wurde aber zu Ende März 2017 gekündigt. Das juristische Nachspiel vor dem Kieler Landesarbeitsgericht endete im Mai 2018 mit einem Vergleich, bei dem Finja Fröhlich statt der Wiedereinstellung eine Abfindung in fünfstelliger Höhe erreichte.

Auf Anregung der CDU-Fraktion schreibt die Gemeinde die Betriebsleitung des Tourismusservices seitdem nur noch für zwei Jahre befristet aus. Der Kieler Andreas Wölk übernahm die Position im Mai 2018. Im Dezember 2019 hatte der 40-Jährige erklärt, dass er seine Tätigkeit in Hörnum zum Vertragsende Ende April 2020 einstellen möchte.

Wenn kein Betriebsleiter zur Verfügung steht, übernimmt der Hörnumer Bürgermeister Rolf Speth diese Aufgabe. Nach den juristischen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate wurde die Betriebssatzung des Tourismusservice jedoch geändert. Wenn Rolf Speth als Betriebsleiter einspringt, ist er künftig nicht mehr sein eigener Dienstvorgesetzter. Dann geht die Aufgabe des Dienstvorgesetzten auf die jeweilige Stellvertretung des Bürgermeisters über.

Die Stelle des Betriebsleiters soll nun wieder ausgeschrieben werden, entschieden die Hörnumer Gemeindevertreter am Dienstag. Im nichtöffentlichen Teil einigte sich das Gremium auf einen Ausschreibungstext für die Stellenanzeige.