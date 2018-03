NDR-Sommertour auf Sylt : Hörnum tritt zur Stadtwette an

Bei der NDR-Sommertour am 28. Juli im Hörnumer Hafen können Mitspieler einen Tag im Hansapark gewinnen.

von Ralf Henningsen

21. März 2018, 18:35 Uhr

Noch eine Großveranstaltung für den Sylter Sommer: Am Sonnabend, 28. Juli, gastiert die Sommertour des Norddeutschen Rundfunks im Hörnumer Hafen. An dem Wochenende wird auf Sylt einiges geboten – das Dorfteichfest in Wenningstedt, der deutsche Windsurfcup in Westerland und das Katamaran-Festival in Hörnum.

Zwischen dem 7. Juli und dem 25. August kommt die NDR-Sommertour jeweils sonnabends in acht Orte des Landes. In diesem Jahr findet die Veranstaltungsreihe der NDR 1-Welle Nord und des Schleswig-Holstein Magazins zum 14. Mal statt. In sechs Gemeinden kann sich das Publikum auf spannende Wetten und erstklassige Livemusik freuen – und zwar kostenlos. Hinzu kommen die Auftaktveranstaltung in Büsum und das große Finale im Hansapark in Sierksdorf. Beim Kick-Off am 7. Juli in Büsum treten die Stadtvertreter der Sommertour-Orte gegeneinander an. Wer hier gewinnt, erspielt sich einen Vorteil für das Finale im Hansapark – denn hier geht es um den Gesamtsieg und einen Gewinn für den ganzen Ort: Einen Tag freier Eintritt im Hansapark für alle Einwohner des Gewinnerortes.

Besonders spannend wird es bei der Stadtwette: Am Montag vor dem Event geben die beiden NDR-Programme die Wette für den kommenden Sommertour-Ort bekannt. Die Einwohner haben dann sechs Tage Zeit, sich auf die Lösung der Aufgabe vorzubereiten. Ob dies gelingt, zeigt sich schließlich am Abend der Sommertour. Das Bühnenprogramm startet jeweils um 18 Uhr. Die Moderation der Hörnumer Veranstaltung übernehmen Vèrena Püschel und Horst Hoof. Welche Bands an welchen Orten auftreten, hat der NDR noch nicht verraten.