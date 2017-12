Tourismus auf Sylt : Hörnum sucht neuen Kurdirektor

vergrößern 1 von 1 Foto: Deppe 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 21.Dez.2017 | 05:08 Uhr

Im Inselsüden wird ein neuer Kurdirektor gesucht. Die Hörnumer Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen, die vakante Position neu auszuschreiben. „Schon im Januar könnten wir mit ersten Bewerbern sprechen“, hoffte Bürgermeister Rolf Speth (AWGH). Parallel läuft aber noch das Arbeitsgerichtsverfahren gegen die letzte Betriebsleiterin Finja Fröhlich – sie klagt auf Wiedereinstellung (wir berichteten).

In der Stellenanzeige der Gemeinde wird „zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein(e) Betriebsleiter(in) für den Tourismus-Service Hörnum (TSH)“ gesucht. Erwartet werden ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Tourismus oder eine vergleichbare Ausbildung, kaufmännische Kenntnisse, Berufserfahrung im „Destination Management“ sowie Führungsqualitäten, um ein Team von 33 Mitarbeitern – davon 20 Saisonangestellte – zu motivieren. Zu den Aufgaben gehören neben der Vermarktung Hörnums die betriebswirtschaftliche Leitung, die Erstellung von Wirtschaftsplänen, die Kalkulation von Kur- und Fremdenverkehrsabgaben, die Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur sowie touristische Projekte und Veranstaltungen. Wer zudem bereit ist, seinen Wohnsitz auf Sylt zu nehmen, soll sich bis zum 12. Januar beim Bürgermeister bewerben. Als Vergütung lockt die Entgeltgruppe 12 TVöD – damit schlägt die Betriebsleiterstelle im Etat mit Arbeitgeberkosten von 77 000 Euro zu Buche.

Ein einfacher Job ist der Posten des Hörnumer Kurdirektors aber offenbar nicht, wenn man sich den regen Wechsel in den letzten 20 Jahren anguckt. Ilka Bauerochse hatte die Position 18 Jahre inne, bis sie 2003 abtreten musste. Für ein halbes Jahr übernahm Franz Uschan 2006 die Position, ihm folgte im November 2006 für sechs Jahre Carsten Holz. Nach seinem Fortgang im Jahre 2012 kam mit Christin Scholz am 1. Februar 2013 eine 24-jährige Thüringerin nach Hörnum – ihr Vertrag wurde Ende Oktober 2014 einvernehmlich aufgelöst. Am 1. April 2015 trat Finja Fröhlich den Posten an, wurde aber von Bürgermeister Speth zu Ende März 2017 vor die Tür gesetzt.

Finja Fröhlich hat Kündigungsschutzklage eingereicht, die aber im Oktober vom Husumer Arbeitsgericht abgewiesen wurde. Nun geht sie in die nächste Instanz und hat beim Landesarbeitsgericht Berufung eingelegt. Das einzig Beständige in der Leitung des Hörnumer Tourismusservices ist der stellvertretende Betriebsleiter – dafür springt Bürgermeister Rolf Speth seit September 2003 immer wieder ein.

Der Kurdirektor Rolf Speth als Bürgermeister gleichzeitig sein eigener Chef – das ist in den Augen der CDU-Opposition im Gemeinderat eine unzulässige Ämterhäufung. Um diese „politischen Differenzen“ auszuräumen, stand eigentlich eine Neuregelung der stellvertretenden TSH-Betriebsleitung auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter. Die Beschlussvorlage sah vor, mit Jens Carl einen Mitarbeiter des Tourismusservices mit der Stellvertretung zu betrauen. Doch auf Antrag der AWGH-Fraktion wurde der Punkt abgesetzt. Stattdessen sollte schnellstmöglich ein neuer Betriebsleiter gesucht werden, hieß es in der Sitzung.

Die Kurausschuss-Vorsitzende Inken Kessenich-Neubauer (CDU) schlug vor, die Führungsposition zunächst auf zwei Jahre zu begrenzen. „Gute Idee!“, entfuhr es dem Bürgermeister – sehr zur Überraschung der Zuhörer, die eigentlich einen heftigen Schlagabtausch zwischen AWGH und CDU gewohnt sind. Einmütig stimmten beide Parteien für die Neuausschreibung der befristeten Betriebsleiterstelle.

Dabei hatte sich Inken Kessenich-Neubauer kurz zuvor in der Sitzung beklagt, dass Speth sie als Tourismusausschuss-Vorsitzende nicht auf dem Laufenden hält und sie nicht zu Weihnachtsfeiern des Tourismusservices einlädt. „Das ist hundertprozentig richtig“, bestätigte Speth. „Ich muss mich nicht mit einer Frau zusammensetzen, die mich ständig anzeigt.“