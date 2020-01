Hörnum-Nord: „Es geht voran“

Am Fünf-Städte-Heim sollen 100 Dauerwohnungen entstehen / CDU warnt vor Ghettobildung und geringer Nachfrage

Hörnum | Die Pläne für den Bau von 100 Dauerwohnungen in Hörnum-Nord sind einen Schritt weiter: In der kommenden Woche beginnt die öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans für das Gebiet neben dem Fünf-Städte-Heim. „Wenn alles glatt läuft, könnten im ersten Quartal 2022 die ersten Mieter einziehen“, ist Projektentwickler Hartmut Thede guter Dinge.

Das Grundstück gehörte bislang dem Fünf-Städte-Verein mit Sitz in Pinneberg. Pläne, von dem vier Hektar großen Areal etwa 8000 Quadratmeter für den Wohnungsbau abzutrennen, gibt es seit Jahren. Mit dem Erlös aus dem Grundstücksverkauf will der Trägerverein sein Jugendferienhaus modernisieren. Die Gemeinde Hörnum lehnte den Kauf aber ab, so dass 2016 ein Kaufvertrag mit dem Elmshorner Wohnungsunternehmen Semmelhaack geschlossen wurde.

Ausgehend vom insularen Wohnraumentwicklungskonzept, das für Hörnum einen Bedarf von 156 Wohnungen sieht, sei ein Konzept für 100 Wohnungen auf dem Grundstück entwickelt worden, erläutert Semmelhaack-Projektentwickler Hartmut Thede, jede zwischen 50 und 75 Quadratmeter groß. 40 Prozent davon sollen mit öffentlicher Förderung errichtet und zu Quadratmeterpreisen zwischen 6,10 und 7,30 (kalt) vermietet werden. Auch die frei finanzierten Wohnungen lägen mit 12,50 Euro Kaltmiete/qm „deutlich unter Inselniveau“.

Dass es in der Hörnumer Hauptortslage „nur geringe Entwicklungspotenziale“ für den Bau von Dauerwohnraum gibt, erkannte auch das Innenministerium an. Allerdings verlangt die Abteilung Landesplanung, dass dieser „Sonderstandort“ 600 Meter nördlich vom Ortskern nur genutzt werden darf, wenn die Nutzung als Dauerwohnraum für Insulaner langfristig sichergestellt ist.

Gemeinsam mit der Investitionsbank, dem Innenministerium und der Inselverwaltung sei ein Konstrukt entwickelt worden, mit dem alle zufrieden sind, erklärt Thede. Semmelhaack überträgt das Grundstück an die Gemeinde, die es wiederum nach dem Erbbaurecht für 99 Jahre an Semmelhaack verpachtet.

Nach der öffentlichen Auslegung vom 28. Januar bis zum 28. Februar im Inselbauamt könnte der B-Plan noch vor der Sommerpause beschlossen werden, erklärt Thede. Mitte des Jahres könnten die Bauanträge gestellt werden und, wenn alles glatt läuft, Ende des Jahres die Bagger anrücken. Für die Hochbauphase rechnet Thede mit einem Jahr, so dass die ersten Mieter im ersten Quartal 2022 einziehen könnten. Das Investitionsvolumen für die 100 Wohnungen schätzte der Projektentwickler auf 18 Millionen Euro.

Ohne politischen Gegenwind geht es in Hörnum allerdings nicht: Bei der Abstimmung über die Auslegung und den Durchführungsvertrag kurz vor Weihnachten enthielt sich die CDU-Opposition der Stimme. Nur die sechsköpfige AWGH-Fraktion des Bürgermeisters stimmte dafür. „Das Projekt ist viel zu groß“, kritisierte Inken Kessenich-Neubauer (CDU), und warnte vor einer „Ghettobildung“ im Hörnumer Norden. Sie befürchtete auch, dass es für 100 Wohnungen in Hörnum gar nicht genug Interessenten gäbe. „Aber was passiert mit den Wohnungen, wenn sie nicht vermietet werden?“