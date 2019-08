Hörnumer Hafenfest : Hörnum lockte mit maritimem Flair

Erlebnisreiches Wochenende im Inselsüden mit abendlichen Partys und Feuerwerk.

von shz.de

04. August 2019, 16:46 Uhr

Hörnum | Musik bringt bekanntlich die Menschen zusammen – so war es auch am Wochenende auf dem Hafenfest in Hörnum. Auf der Verladefläche des Hafengeländes versammelten sich Aussteller und Imbissstände und lockten zahlreiche Besucher nach Hörnum zum 31. Hafenfest in sommerlicher Gemütlichkeit.

Nicht nur Urlauber, auch die Sylter empfanden das maritime Hafenfest als einen vollen Erfolg: Zusammengerechnet besuchten rund 1500 Gäste die Tanzfläche und feierten in die warmen Sommernächte hinein.

Der Freitag war künstlerisch geprägt: Neben der Livemusik von der Band „Dünen Combo“, die Oldies und Evergreens aus vergangenen Zeiten spielte, zeichnete sich der Tag durch künstlerisches Schaffen aus: So konnten die Besucher auf dem Hafenfest ihre eigenen Postkarten kreieren. Für die spannenden Materialdrucke wurde Strandgut verwendet – die Empfänger der einzigartigen Postkarten können sich über die Unikate glücklich schätzen. Wer noch nicht genug Postkarten hatte, konnte sich im Zeichnen mit Graphit und Farbe versuchen. Eine gute Chance, die gesammelten Eindrücke und Sommererlebnisse in Linien, Licht und Schatten auf Papier festzuhalten.

Am Abend gab sich die Eventband „Move Maniaxx“ die Ehre und schmetterte auf der Bühne Kult Hits aus den 80er und 90er Jahren. Auch am späten Abend ließ die Stimmung nicht nach, denn DJ Ken sorgte bei heißen Rhythmen noch für einen gebührenden Ausklang.

Der Sonnabend war nicht weniger spektakulär: Neben einer morgendlichen Wattführung, Bogenschießen und dem Modellieren mit Ton war die Vorführung des neuen Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr der Höhepunkt. Zeitgleich sang der Sylter Shanty Chor mit kräftigen Männerstimmen alte Seemannslieder. Die vielen Kinder hatten auf dem Gelände auch einiges zu tun: Ein Süßigkeitenstand versorgte die Kleinen mit Popcorn und gebrannten Mandeln. Im Zuckerrausch ging es dann mit der Piratenbande auf Abenteuerfahrt. Mit großem Getöse der druckluftbetriebenen Kanone verschossen die Kinder Tennisbälle und prüften ihr Geschick in weiteren geheimen Missionen, wie das Deck schrubben und auf einer Planke zu balancieren. Abschluss des Freibeuterspektakels war die Schatzsuche, bei der die kleinen Teilnehmer mit Schokoladentalern belohnt wurden, die schnell im Mund verschwanden, um bei der prallen Sonne nicht an den Fingern kleben zu bleiben.

Der Samstagabend wurde von der Band „Top Shot“ in einer actionreichen Bühnenshow abgefeiert, bei der bekannte Rockhits dominiert. Die Band unterbrach ihren Auftritt für das Feuerwerk und genoss mit den zahlreichen Besuchern den Anblick des illuminierten Nachthimmels. Auch an diesem Abend sorgte DJ Ken für einen gediegenen Ausklang und schickte die Besucher erst am frühen Morgen nach Hause.

In alter Frische kamen die Besucher am Sonntag erneut zusammen und begeisterten sich für das Bernsteinschleifen und die Gestaltung eigener Schmuckstücke. Etwas zu gewinnen gab es auch: Wer keine Angst vor Fischfingern hatte, konnte beim Wettbewerb im Krabbenpulen einen Gutschein für das Café Lund oder eine Strandtasche erpulen.