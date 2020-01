Hochkarätiges Programm für List

Listland-Stiftung richtet auch in diesem Jahr etwa ein Dutzend Veranstaltungen aus

27. Januar 2020, 16:15 Uhr

LIST | Sie selbst verstarb vor vier Jahren, doch ihr Nachlass kommt den Lebenden zugute – dauerhaft: In ihrem Testament begründete die Listerin Traute Hoffmann die „Listland-Stiftung“, die sich insbesondere den Bereichen „Tanz, Literatur, Kabarett und Workshops“ widmen und konkret „den Lister Bürgern“ dienlich sein soll. Auch in diesem Jahr wird es daher wieder eine Reihe kultureller Veranstaltungen geben.

Traute Hoffmann nahm am politischen Geschehen in List regen Anteil und war kulturell ebenfalls sehr interessiert. 1993 verlegte sie das Buch „Listland-Geschichten“, das auch kritische Töne anschlug.

Ein Haus im Möwengrund und eine stattliche Summe Bargeld legten den soliden Grundstock für die Listland-Stiftung, deren Stiftungsrat Bürgermeister Ronald Benck, Pastorin Petra Hansen, Holger Boenisch, Manfred Koch und Matthias Strasser bilden; letzterem obliegt es dabei, in Absprache die Auswahl der Veranstaltungen zu treffen.

„Das Haus wurde von der Stiftung fest vermietet, so dass diese sich durch die Mieteinnahmen kontinuierlich speist“, erläutert Strasser, den die Lister vor allem als Geschäftsführer des Erlebniszentrums Naturgewalten kennen. Rund 700 Besucher wurden im vergangenen Jahr bei den Veranstaltungen der Stiftung gezählt – „eine wunderbare Ergänzung zu den übrigen Veranstaltungsangeboten unseres Ortes“, resümiert Ronald Benck. Neben den wechselnden Inhalten wechseln die Angebote auch die Standorte. So fanden die Veranstaltungen des Vorjahres im Erlebniszentrum ebenso statt wie etwa in der Kirche oder im „Arosa“-Hotel. Künstler, die Anfragen an die Stiftung richteten, wurden dabei ebenso berücksichtigt wie Anregungen von Lister Bürgern oder eigene Recherchen des Stiftungsrates.

Auch in diesem Jahr wird es etwa ein Dutzend Veranstaltungen geben, von denen ein Großteil bereits feststeht. So wird es am 22. Februar erstmalig ein Petritag-Kinderkonzert geben, das Matthias Meyer-Göllner arrangiert, während abends das Placebo-Improvisationstheater zu Gast ist. Am 6. März steht ein Abend im Zeichen des verstorbenen Bestseller-Autors Michael Ende auf dem Programm, und am 7. März wird ein Folklore-Tanzabend geboten. Weiter geht es am 18. April mit dem Kabarettisten Lars Reichow und am 23. Mai mit seinem Kollegen Nils Lönicker. „Jazz und Lyrik“ lautet das Motto am 29. Mai, „Texte und Musik zu Tod und Leben“ sind am 21. Juni zu hören. Am 2. August dreht sich dann alles um „Gartengeschichten rund um die Kirche“, und am 12. September ist das Schauspieler-Duo Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider zu Gast.

Auf einen Poetry Slam dürfen sich die Besucher am 17. Oktober freuen und die Jüngsten am 31. Oktober auf einen Kindertanz zu Halloween.

Um das Programm künftig weiter zu bereichern, freut sich die Listland-Stiftung über jede Spende. Und wer über die Veranstaltungstermine auf dem Laufenden gehalten werden möchte, braucht nur eine E-Mail an die Adresse info@listland-stiftung.de senden.