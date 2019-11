Hochkarätig, unterhaltend und nachhaltig

Das „Lange Literatur-Wochenende der Privathotels Sylt“ begeisterte Publikum und Veranstalter

Sylt | Sylt im November, das bedeutet in diesem Jahr nicht nur viel Regen, Nebel und grauen Himmel, sondern auch eingeschränkte Erreichbarkeit der Insel. „Bei dem befürchteten Bahnchaos hatte ich schon Sorge, dass sich das auf unser Literaturwochenende auswirken würde“, sagt Claudia Ebert, um dann erleichtert festzustellen, „das war aber zum Glück nicht so“. Im Gegenteil. Die Initiatorin und Schirmherrin des sechstägigen Events konnte gestern gemeinsam mit ihren Mitstreitern, den Hoteliers der Vereinigung „Privathotels Sylt“, mehr als zufrieden auf den Verlauf, den Zuspruch und die jeweiligen Lesungen, Gespräche und nicht zu letzt auf die kulinarischen Tischgemeinschaften schauen, die die abendlichen Veranstaltungen genussvoll und oft gesprächsintensiv ausklingen ließen.

Bereits zum sechsten Mal kamen namhafte Autorinnen und Autoren auf Einladung der Hotels Benen-Diken-Hof, Budersand, Fährhaus Sylt, Rungholt und dem Landhaus Stricker auf die Insel, um ihre neuen Bücher vorzustellen, sich darüber mit profilierten Literaturkritikern zu unterhalten, wenn gewünscht, Fragen des Publikums zu beantworten oder Bücher zu signieren. Das alles in der ebenso intimen wie ansprechend, anspruchsvollen Atmosphäre der noblen Häuser.

Gegründet vor sechs Jahren, war das „Lange Literaturwochenende“ (ein Name, der bei dem mittlerweile fast einwöchigen Event nicht mehr ganz passend erscheint) auch eine Marketingmaßnahme, um die eher schwächer nachgefragte Zeit im November mit einem attraktiven kulturellen Angebot zu beleben.

Fragt man heute die Eigner der Privathotels, dann belegt die gute Nachfrage, dass die Veranstaltung nicht nur bei ihren Hotelgästen sehr beliebt ist, sondern auch von vielen Syltern geschätzt wird. Die mindesten gut besuchten, vielfach aber sogar ausverkauften Lesungen bestätigen das. Das Literaturwochenende ist längst zu einem festen Termin im Jahresplan für Leser und Literaten geworden.

Mit dem immer etwas eitel wirkenden, aber auch sehr gebildeten, eloquenten und unterhaltsamen Literatur-Entertainer Dennis Scheck, dem großartigen Kolumnisten und Alltagsphilosophen Harald Martenstein und dem brillanten Moderator und Schlager-Experten Rainer Moritz bildeten der Sonnabend und Sonntag die abschließende Höhepunkte der an Highlights reichen literarischen Vormittage, Nachmittage und Abende.

Insgesamt dreizehn Veranstaltungen an sechs Tagen in fünf Hotels - das ist auch eine organisatorische Meisterleistung. Und weil deshalb alles so reibungslos verlief, konnten sich Autoren und Zuhörer ganz auf das konzentrieren, was gelesen, diskutiert und serviert wurde. Wer es erleben und genießen durfte, wird sicher noch lange davon zehren - auch wenn es regnet, nebelt oder die Züge nicht pünktlich fahren. Gute Literatur, das wurde nicht selten deutlich oder sogar ausgesprochen, weiß zu trösten, scheinbar große Katastrophen zu relativieren, vor allem aber das Leben in all seinen Facetten, Herausforderungen und Glücksmomenten so zu beschreiben, dass sie berührt und Momente der Selbstvergewisserung auszulösen vermag. Diese Erkenntnis dürfte nach dem „Langen Literaturwochenende“ bei vielen Teilnehmern noch lange nachklingen.

Wer jetzt denkt, schade, dass ich nicht dabei war, sollte sich den 10. bis 15.November 2020 notieren, dann findet das siebte Lange Literaturwochenende der Privathotels Sylt statt.