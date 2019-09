Hochkarätig besetzte Klimawoche auf Sylt

Gleichzeitig mit dem Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt findet erstmals der Green Seven Summit statt

24. September 2019, 18:10 Uhr

Westerland | Am Freitag beginnt auf Sylt wieder das größte Windsurf-Spektakel der Welt. Vom 27. September bis zum 6. Oktober treffen sich 137 Athleten aus 32 Ländern. Über 200 000 Besucher werden erwartet. Doch zum Surfsport gehört auch der Schutz von Umwelt und Natur – und daher findet gleichzeitig erstmals der „Green Seven Summit“ statt, bei dem gemeinsam mit hochkarätigen Wissenschaftlern Wege zum nachhaltigen Klimaschutz gesucht werden.

Eingeladen wurden Vertreter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Botschafter des Umwelt-Programms der Vereinten Nationen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts aus List, die in der Antarktis forschen, ins ewige Eis fahren und damit Zeitzeugen eines Wandels sind, der längst Krise bedeutet. „In diesem Jahr wollen wir im Rahmen des Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt zwei Tage lang darüber sprechen, was uns eigentlich daran hindert, endlich entschlossen zu handeln“, erklärt Matthias Neumann, Chef der veranstaltenden Agentur Act Agency aus Hamburg. „Wir möchten Probleme benennen und Lösungen erarbeiten. Wir können, noch, die Richtung ändern. Und wir sind entschlossen, dies zu tun.“

In Workshops und Podiumsdiskussionen soll ein Prozess in Gang gesetzt werden, der unumkehrbar ist. „Wie eine Welle, die sich nicht aufhalten lässt“, sagt Neumann. „So wagemutig wie die Spitzensportler aus aller Welt möchten auch wir sein. Und gemeinsam mit allen auf der Insel überlegen, ob es uns nicht gelingen kann, Sylt so schnell wie möglich klimaneutral zu machen.“

Ziel der Initiatoren ist es, die notwendigen Diskussionen zur Transformation in Deutschland sachlich und zielgerichtet zu begleiten, für mehr Kompetenz in der Debatte zu sorgen und Bereitschaft und Verantwortung einzufordern. „Wir wollen gemeinsam nach Lösungen suchen. Und so zu einem Vorbild für andere Inseln, Städte und Länder werden. Wir haben keine Zeit mehr, wir können nicht warten. Das Meer wird wärmer, das Land verdorrt. Es herrscht Sturmwarnung. Und wir müssen, wir wollen, wir werden was tun.“

Gesucht werden Menschen, die mitmachen wollen und den Versuch unternehmen möchten, ab jetzt klimaneutral zu leben. Sie sollen auf diesem Weg begleitet und unterstützt werden. „Sylt braucht ein integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept“, erklärt Neumann. Auf Grundlage einer Analyse der Ausgangslage will er alle politisch-administrativen Akteure an einen Tisch bringen. Touristen wie Einheimische sollen ermutigt werden, sich selbst neu zu entdecken, als Gestalter und Bewahrer.

„Wir sind am Anfang unseres Weges“, glaubt Matthias Neumann. „Uns wurde erst in den vergangenen Wochen klar, dass wir als Veranstalter des Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt mehr tun müssen. Auch wir haben auf viele Fragen noch keine Antworten. Aber wir glauben, dass wir gemeinsam Großes schaffen können. Und eine noch so winzige Anstrengung nicht klein reden sollten.“

Neumanns Aufruf: „Wir wollen eine große Welle lostreten und freuen uns über jeden, der mit uns diese Welle reiten will.“

Veranstaltungsorte sind der Alte Kursaal in Westerland, das Wyn. Strandhotel in Westerland, der Benen-Diken-Hof in Keitum und die VIP-Lounge des Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt am Brandenburger Strand.